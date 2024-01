Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không (ANHK) Lê Anh Tuấn cho biết: Trong năm 2023, các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị, doanh nghiệp hàng không đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Ủy ban ANHK và Kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ANHK tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hoạt động vận tải hàng không về cơ bản đáp ứng nhu cầu của hành khách với an toàn, an ninh hàng không được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được duy trì và nâng cao. Đặc biệt, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm soát tốt tình hình, loại trừ yếu tố đe dọa khủng bố, phá hoại, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ.

Năm 2023, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 ước đạt xấp xỉ 74 triệu khách, tăng 34,5% so năm 2022 và bằng 93,6% so năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19) và 1,1 triệu tấn hàng hóa, giảm 9,3% so năm 2022 và bằng 87,3% so năm 2019.

Về ANHK được thực hiện tốt, các vụ việc vi phạm ANHK được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các sự cố uy hiếp ANHK được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Qua thống kê cho thấy, so với cùng kỳ năm 2022, tổng số các vụ việc tăng 445 vụ, đáng chú ý số vụ hành khách không được phép nhập cảnh, bao gồm cả ở Việt Nam và nước ngoài tăng cao (806 vụ so với 340 vụ cùng kỳ 2022).

Công tác triển khai xác thực sinh trắc học kết hợp xác thực căn cước công dân gắn chíp điện tử khi làm thủ tục cho hành khách đi tàu bay chính thức thí điểm tại tất cả sân bay trong nước trở thành điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Qua đó, giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, có giá trị thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân truyền thống sẽ cung cấp nhiều tiện ích khác cho người dân khi tham gia hoạt động hàng không, đồng thời giúp công tác kiểm soát ANHK nâng lên một bước.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành đã báo cáo công tác đảm bảo an ninh, an toàn cảng hàng không dân dụng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục cũng như ứng phó các sự cố có thể xảy ra.

Tại tỉnh Nghệ An, năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phối hợp liên ngành; tham mưu kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ huy khẩn Cảng hàng không quốc tế Vinh bảo đảm đúng quy định.

Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Vinh, Tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh và các đơn vị ngành hàng không trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả, phù hợp với quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Các địa phương cấp huyện có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng, chú trọng tuyên truyền việc chấp hành các quy định về việc không thả diều, chiếu đèn có tia laser, thả đèn trời, đốt rơm, rạ gây khói trong khu vực có hoạt động bay.

Trong năm 2023, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, các lực lượng chức năng đã phối hợp với an ninh hàng không của Cảng phát hiện, tiến hành xử lý 2 vụ xâm nhập trái phép vào khu bay, 2 vụ vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; 34 vụ dẫn giải các đối tượng vi phạm qua đường hàng không.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2023. Năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đó là, thường xuyên giám sát theo trách nhiệm được giao, xử lý ngay những nguy cơ có khả năng xảy ra sự cố; thường xuyên luyện tập và đào tạo nghiệp vụ, chính quy về kiểm soát, quản lý điều hành lực lượng kiểm soát ANHK, giám sát ANHK; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị chức năng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; trong đó, kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện xử lý sự cố. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo ANHK, xây dựng văn hóa ANHK.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn