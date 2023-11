Ngày 9/11, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam truy bắt thành công đối tượng Lò Văn Tý (SN 1996, trú tại Bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) bị truy nã về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lò Văn Tý đã tán tỉnh người phụ nữ hơn 8 tuổi để có chỗ nương náu trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/2, Lò Văn Tý bị Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tý. Tuy vậy, trong thời gian được tại ngoại Tý đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều thời gian xác minh, cuối tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ đã ra Quyết định truy nã đối với Lò Văn Tý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phong Thổ phát hiện Tý đang ẩn náu tại địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Vượt hơn 1400km, tổ công tác của Công an huyện Phong Thổ đã phối hợp với công an địa phương nhanh chóng bắt giữ Lò Văn Tý khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người tình thuộc địa phận thôn 2, xã Phước Thành.

Tại cơ quan điều tra, Tý khai nhận năm 2015 từng phải chấp hành 9 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi trở về địa phương, đối tượng tiếp tục dính vào ma túy và bị Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang. Sợ phải tiếp tục đi tù, Tý trốn vào vùng Phước Sơn, Quảng Nam để làm thuê cho các nhóm đào đãi vàng.

Trong quá trình đi đãi vàng thuê, Tý thấy cuộc sống quá khổ nên đã tìm cách làm quen rồi nhanh chóng tán tỉnh chị H.T.C. (SN 1988). Mặc dù biết chị C. hơn mình 8 tuổi và đã trải qua 2 đời chồng, có 4 đứa con nhưng Tý vẫn ngọt nhạt hẹn ước sẽ “nên duyên vợ chồng” để có nơi nương náu, ẩn thân lâu dài. Hiện Lò Văn Tý đã được di lý về Phong Thổ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn