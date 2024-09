Tạm giữ đối tượng tấn công người đi đường sau va quẹt

Ngày 17/9, Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) làm việc với Ngô Đức Giang (SN 1981, ngụ Phú Nhuận) để làm rõ hành vi đánh người khi tham gia giao thông. Công an phường đã lập biên bản tạm giữ Giang đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an TP Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi của Giang bị người dân quay clip lại đăng tải trên mạng xã hội.

Bước đầu Giang khai do xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, Giang bực tức nên đã tấn công tài xế xe ô tổ biển số tỉnh Đắk Lắk trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức chiều tối 15/9. Người dân đã quay clip lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Vào thời điểm trên Giang điều khiển xe ô tô BKS 51G-596.59 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng quẹo vào đường Kha Vạn Cân thì va chạm nhẹ với xe 7 chỗ biển số tỉnh Đắk Lắk.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Giang cho là tài xế điều khiển xe 7 chỗ lấn làn dẫn đến va quẹt dẫn đến hành động nóng nảy dùng tay đánh tài xế sau đó mở cốp xe lấy vật cứng tiếp tục tấn công tài xế mặc cho những người trên xe hò hét, kêu khóc van xin Giang dừng tay. Chỉ khi mọi người can ngăn, Giang mới lên xe bỏ đi.

Sau khi đoạn clip được phát tán, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã truy tìm và đưa Giang về trụ sở làm rõ.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân