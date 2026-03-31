Tạm giữ đối tượng dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này tiến hành tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thinh (SN 1972, trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Đối tượng Dương Văn Thinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an phường Tiền Phong về việc tối cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện anh Đ.P.T. (SN 1995, quê quán xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Yên Bái; tạm trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Tiên Phong, nghi do bị điện giật.

Đến ngày 29/3, cơ quan chức năng đã làm rõ, vận động đối tượng Dương Văn Thinh (SN 1972, trú tại phường Tiền Phong) ra đầu thú.

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, Thinh dựng chòi, trồng lúa, nuôi cá tại cánh đồng xứ Đông Lý thuộc tổ dân phố Tiên Phong, phường Tiền Phong. Do khi canh tác thường bị chuột phá hoại nông sản nên Thinh đã dùng điện lưới 220V giăng từ chỗ ở ra xung quanh ruộng lúa của mình để diệt chuột. Tối ngày 28/3, khi đang đi bắt ếch tại khu vực trồng lúa của Thinh thì anh Đ.P.T. bị điện giật tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thinh về hành vi giết người để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn