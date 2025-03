Tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của 'vợ hờ' dẫn đến hôn mê

Đại diện Đảng ủy, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu L., nạn nhân bị hành hung, bước đầu lo chi phí điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, tối 29/3, Hồ Trần Minh Có cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1998, ngụ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sống như vợ chồng, đưa cháu N.T.H.L. (sinh năm 2017, là con riêng của Nhung) đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (tại thành phố Châu Đốc) cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tại đây, Có và Nhung cho biết cháu L. chơi với bạn bị té ngã. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu L. bị chấn thương não cùng nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các bác sĩ tại Bệnh viện đã trình báo với cơ quan công an.

Qua điều tra bước đầu, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Xét thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đến hiện trường phối hợp cùng Tổ công tác số 2 của Công an tỉnh (phụ trách địa bàn huyện Châu Thành - Châu Phú) cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Công an xác định Có là đối tượng trực tiếp gây ra thương tích cho cháu L. nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Có không thừa nhận đã gây ra thương tích cho cháu L., tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén cũng như chứng cứ xác thực, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 12/2024, Có đến tỉnh Bình Dương làm thuê, rồi quen và sống chung như vợ chồng với Nhung và cháu L. Sau Tết Ất Tỵ, Có đưa mẹ con Nhung về nhà Có tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) sinh sống.

Tối 28/3, sau khi uống rượu về, Có thấy L. đang ngậm ngón tay nên dùng một thanh gỗ đánh 4 cái vào vùng mông của L. gây thương tích và 1 cái vào vùng thái dương khiến L. gục xuống đất. Sau đó, Có và Nhung đưa L. đi tắm rửa và thay đồ đi ngủ.

Đến khoảng 20 giờ ngày 29/3, Có đi uống rượu về thấy Nhung và L. đang ngủ, Có chui vào mùng dùng 2 tay bế L. rồi tung lên cho rớt xuống nệm mỏng trải trên sàn nhà làm L. bất tỉnh. Sau đó, Có truy hô rồi cùng mọi người đưa L. đến Bệnh viện huyện Châu Phú cấp cứu; tiếp đó, cháu L. được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (đóng tại thành phố Châu Đốc) cấp cứu, điều trị.

Bước đầu, Đảng ủy, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã hỗ trợ gia đình cháu L. số tiền 25 triệu đồng để phẫu thuật và điều trị cho cháu L.

Vụ việc đang được Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Công Mạo

Nguồn tin: baotintuc.vn