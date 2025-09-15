Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức

Ông Trần Văn Thức - Ảnh: CTV

Ngày 15-9, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng đã có thông cáo việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Văn Thức.

Theo đó, ngày 13-9 căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, 56 tuổi - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội "giả mạo trong công tác" quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Thức bị khởi tố về tội nêu trên liên quan đến sai phạm khi còn đương chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức quê ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3-2025 đến khi bị khởi tố, ông Trần Văn Thức từng là giảng viên Trường đại học Vinh (Nghệ An); kinh qua các chức vụ như Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Ông Trần Văn Thức là tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Ông Trần Văn Thức là phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử, cao cấp lý luận chính trị. Ông có sự nghiệp hơn 30 năm trong ngành giáo dục, nghiên cứu khoa học và lịch sử Việt Nam.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ