Tâm bão số 3 vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại Ninh Bình - Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của bão, tại Hòn Dấu (Hải Phòng) lúc 16h có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Ba Lạt (Hưng Yên) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9…

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh, thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa có gió giật cấp 6-8. Gió cấp 8 có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa.

CBCS Công an tỉnh Ninh Bình đến vận động, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, từ chiều tối nay đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đặc biệt là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La...

Dự báo trong 24h tới, đến 16h ngày 23/7, bão số 3 di chuyển với tốc độ 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cũng trong chiều nay, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, tính đến thời điểm này, các tỉnh đã sơ tán, di dời 12.485 người, trong đó di dời, sơ tán dân do bão: 11.756 người (Quảng Ninh 2.052 người, Hải Phòng 4.994 người, Ninh Bình 4.710 người); di dời, sơ tán dân ngập lụt, sạt lở: 729 người (Thanh Hóa 468 người, Nghệ An 261 người).

Thiệt hại ban đầu do bão số 3 tính đến 17h hôm nay, đã có 79 nhà ở bị tốc mái (Nghệ An); 107.217ha lúa bị ngập (Hưng Yên 26.000ha; Ninh Bình 74.017ha, Thanh Hóa 7.200ha). Hiện các tỉnh đang vận hành máy bơm tiêu nước, chống úng.

