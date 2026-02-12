Tài xế xe tải tử vong do xe container đi lùi

Ngày 12-2, Công an phường Tam Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình thường xuyên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Hơn 2 giờ cùng ngày, người đàn ông 51 tuổi (ngụ TPHCM) lái xe tải biển số TPHCM đến đậu ở đường E (nằm trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình).

Lúc này, tài xế xe container đậu phía trước xe tải của người đàn ông điều khiển container lùi lại. Thấy vậy, người đàn ông mở cửa bước xuống xe, nhưng khi ông này đóng cửa lại cũng là lúc xe container lùi đến cán trúng.

Người dân phát hiện đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó.

Công an phường Tam Bình phối hợp các lực lượng liên quan đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động