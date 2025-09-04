Tài xế xe tải hoảng loạn vì mắc kẹt trong ca-bin sau va chạm giao thông

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng của đơn vị và người dân đã kịp thời giải cứu thành công một tài xế xe tải bị mắc kẹt trong ca-bin sau một vụ tai nạn giao thông.

Tài xế xe tải mắc kẹt trong ca-bin được lực lượng chức năng giải cứu, đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: PC07

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, PC07 Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Phòng CSGT về việc một tài xế xe tải mắc kẹt trong ca-bin sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 749+200 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (PC07) đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, đầu xe bị biến dạng nặng, tài xế Lê Thanh Hồng (SN 1976, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) trong tình trạng bị thương, hoảng loạn, mắc kẹt trong ca-bin.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành cắt phá ca-bin xe, cứu tài xế. Sau khoảng 20 phút, tài xế Lê Thanh Hồng đã được giải cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động