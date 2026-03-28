Tài xế taxi bị sát hại ở Quảng Trị: Người vợ đau đớn bật khóc nhớ lại cuộc gọi cuối cùng trước chuyến xe oan nghiệt

Liên quan đến vụ thảm án ở Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã di lý nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi; thường trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Ngọc Đạo, vụ án khiến 2 người tử vong gồm tài xế taxi Bùi Thái S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và bà Đinh Thị T. (SN 1962, mẹ vợ Đạo, trú xã Kim Điền). Ông Phan Văn Huyên (SN 1960, bố vợ Đạo) bị thương nặng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo

Sau khi nhận được tin dữ về vị tài xế taxi xấu số, gười thân của anh Biện Thái S. (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) - tài xế taxi bị sát hại đã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân đưa về quê nhà an táng.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh S. Trong căn nhà ấy, chị Nguyễn Thị Thanh T.(34 tuổi) ôm chặt hai đứa con nhỏ, ngồi bên thi thể người chồng vừa ra đi trong tức tưởi. Không còn tiếng nói, không còn ánh nhìn quen thuộc mà chỉ còn lại khoảng trống đến nghẹn lòng.

Theo tìm hiểu được biết, anh S. và chị T. đã bên nhau nhiều năm, có với nhau hai người con. Con trai lớn năm nay học lớp 2, còn bé gái nhỏ mới tròn 4 tuổi. Cuộc sống gia đình không khá giả, nhưng vẫn đủ đầy yêu thương. Những bữa cơm giản dị, những tối sum vầy hiếm hoi sau ngày dài mưu sinh là tất cả những gì họ cố gắng gìn giữ.

Là trụ cột gia đình, anh S. luôn đau đáu chuyện làm sao để vợ con bớt khổ. Anh vay mượn tiền để mua một chiếc ô tô chạy dịch vụ, hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập.

Chị T. đau buồn trước cái chết oan uổng của chồng. Ảnh: Vietnamnet

Chiếc xe mới mua hơn một năm, vẫn còn đó những khoản nợ chưa kịp trả hết. Anh vốn chỉ quen chạy những quãng đường ngắn trong thành phố, ít khi nhận cuốc đường dài.

Nhưng chiều hôm ấy, khoảng 5 giờ chiều, anh Sơn nhận được một chuyến đi xa khi khách đặt qua app. Trước khi rời nhà, anh vẫn như mọi khi, dặn dò vợ, nhìn các con rồi đi.

Chia sẻ với Vietnamnet về thời điểm anh S. rời nhà khi nhận cuốc xe định mệnh hôm ấy, chị T. nghẹ ngào cho biết, chiều 26/3, sau khi nhận cuốc xe, anh S. gọi điện báo với vợ là chở khách đi xa. "Anh S. nói có khách đặt xe đi Quảng Trị, ra đó tầm tối rồi tắt máy. Tôi không kịp hỏi thêm gì", chị T. nghẹn ngào kể.

Tối cùng ngày, chị T. nhắn tin hỏi thăm thì anh S. trả lời đang ăn cơm. Đến khoảng 21h, chị tiếp tục nhắn tin nhưng không thấy hồi âm. Nghĩ chồng mệt nên nghỉ ngơi, chị không mảy may nghi ngờ.

Rạng sáng 27/3, chị T. nhận cuộc gọi báo tin anh S. gặp nạn và đã tử vong. "Nghe tin, tôi hoảng loạn. Con trai cứ khóc đòi ba. Tụi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên ba từ ăn, ngủ, đi học. Giờ anh bỏ mẹ con tôi rồi, tôi phải sống sao đây…", chị T. nức nở khóc than.

Hay tin anh S. bị sát hại trên chuyến xe định mệnh, nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những người xa lạ đã tìm đến, chung tay lo hậu sự, mong san sẻ phần nào mất mát. Trên các hội nhóm tài xế, những lời chia buồn, những lời kêu gọi hỗ trợ gia đình liên tục được lan đi.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn