Tài xế lái xe Mercedes chở 4 cô gái lao xuống biển Nha Trang trình diện công an

Xe Mercedes được lực lượng chức năng trục vớt sau khi lao xuống biển Nha Trang - Ảnh: PHAN ANH

Tối 14-1, đại diện Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Nha Trang xác nhận tài xế lái xe Mercedes biển số TP.HCM lao xuống biển Nha Trang đã đến trình diện vào hôm nay. Nam thanh niên quê ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan chức năng không cung cấp danh tính người này.

Ô tô Mercedes lao xuống biển Nha Trang: Chủ xe ở TP.HCM, người thuê xe tự lái đã trình diện công an

Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Nha Trang cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP này thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo công an, xe Mercedes bị nạn được nam thanh niên thuê để đi từ Ninh Thuận ra TP Nha Trang chơi.

Rạng sáng 13-1, xe Mercedes chạy trên đường Điện Biên Phủ (phường Vĩnh Hải). Khi đến đoạn cuối Điện Biên Phủ giao với đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ chiếc xe lao thẳng qua bãi biển, rơi xuống biển. Lúc xảy ra vụ việc, ngoài nam tài xế còn có bốn cô gái trên xe.

Sau khi lao xuống biển, những người ngồi trong xe được người dân hỗ trợ đưa lên bờ, trong đó một người bị thương.

Riêng nam tài xế đã rời khỏi hiện trường và cho đến ngày 14-1 mới đến làm việc với cảnh sát giao thông.

Lực lượng cứu hộ đã được huy động đến hiện trường, trục vớt đưa chiếc xe gặp nạn lên bờ.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân của vụ tai nạn, xác định ban đầu là do lái xe không chú ý quan sát.

Chủ xe Mercedes nêu trên là N.P.T.N. (trú quận 10, TP.HCM).

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ