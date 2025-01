Đi xe Mercedes, bẻ hoa rồi rút kiếm "dọa" nhân viên môi trường

Ngày 12-1, Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thông tin đã báo cáo lên cấp thẩm quyền và công an về việc người đàn ông rút kiếm hăm dọa nhân viên của đơn vị này.

Theo đó, chiều 11-1, nhóm công nhân của đơn vị làm việc gần khu vực đang trang trí hoa cảnh cho ngày Tết thì có một người đàn ông có hành động bẻ hoa nên nhắc nhở.

Lúc này, người đàn ông lớn tiếng mắng, sau đó quay lại ô tô lấy kiếm và mang ra dọa nhóm công nhân. Sự việc dừng lại khi người phụ nữ đi cùng ông này can ngăn.

Qua xác minh, người đàn ông trên tên là N.T.B (ngụ Nha Trang). Người này là chủ một số khách sạn, dự án ở Khánh Hòa.

Người đàn ông cầm kiếm "đe dọa" công nhân môi trường đô thị Nha Trang

Sau đó, công an đến hiện trường và làm việc với ông cũng như những người liên quan.

Toàn bộ vụ việc được người dân chứng kiến quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Clip Người đàn ông đi xe Mercedes rút kiếm "dọa" nhân viên môi trường ở Nha Trang

