Tài xế lái ô tô biển số xanh Quảng Nam vi phạm nồng độ cồn ở Quảng Bình

Chiếc xe biển số xanh của Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam bị tạm giữ tại Quảng Bình vì tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn - Ảnh: L.T.

Ngày 22-9, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận đang xử lý một trường hợp tài xế lái xe biển số xanh vi phạm nồng độ cồn. Trường hợp vi phạm này được Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp cùng Đội CSGT Công an TP Đồng Hới phát hiện tối 21-9.

Chiếc ô tô biển số xanh này sau đó đã được tổ công tác xác minh do Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam đứng tên chủ sở hữu.

Theo đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 21h50 tối 21-9. Thời điểm trên, tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với CSGT địa phương thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc TP Đồng Hới thì đón dừng xe biển xanh 92E - 2256.

Tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Phạm Đức H. (48 tuổi, trú ở phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế H. có nồng độ cồn mức 0,243 mg/lít khí thở.

Tài xế H. sau đó đã bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Với mức vi phạm này, tài xế H. sẽ bị tước giấy phép lái xe 11 tháng và phạt mức 7 triệu đồng.

Chiếc xe sau đó cũng được đưa về tạm giữ tại Công an TP Đồng Hới.

Được biết, chỉ tính riêng trong tối 21-9, tổ công tác đã phát hiện 29 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Các trường hợp vi phạm, tổ công tác đã bàn giao cho Công an TP Đồng Hới, Công an tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định. Nếu phát hiện là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thì đơn vị xử lý sẽ làm thông báo vi phạm gửi về đơn vị công tác để có hình thức xử lý tại cơ quan", thượng tá Trần Thanh Hòa, tổ trưởng Tổ công tác số 5 Bộ Công an, nói.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ