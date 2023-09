Tài xế đang lái xe khách bị đột quỵ đã qua đời

Hình ảnh tài xế N.T.B. đột quỵ được cắt từ đoạn video camera hành trình trên xe Vinh Hoa ghi lại

Tối 3-9, cơ quan chức năng thị xã La Gi (Bình Thuận) xác nhận tài xế xe khách tuyến TP.HCM - Bình Thuận bị đột quỵ khi đang lái xe chở khách tại quận 5 (TP.HCM) đã qua đời và được đưa về thị xã La Gi an táng.

Tài xế đang lái xe khách bị đột quỵ cố đánh lái để dừng xe đã qua đời

Trước đó, camera hành trình của nhà xe Vinh Hoa ghi lại cảnh tài xế N.T.B. đang lái xe chở khách từ TP.HCM đi thị xã La Gi thì bị đột quỵ. Dù vậy, anh vẫn cố gắng dừng được chiếc xe an toàn, không gây tai nạn cho những người khác.

Khi xảy ra sự việc, hành khách trên xe không biết cách sơ cứu nên đã gọi cấp cứu sau đó đưa tài xế vào một bệnh viện tại quận 5.

Được biết, nhà xe Vinh Hoa đăng ký tại thị xã La Gi, chuyên phục vụ tuyến TP.HCM - thị xã La Gi.

Rất nhiều người dân chia sẻ lại đoạn video đã cảm ơn tài xế vì đã cố gắng đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe, người đi đường.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng kỹ năng sơ cứu người bị đột quỵ khá quan trọng, cần thiết được phổ biến rộng rãi, để gặp các trường hợp khẩn cấp ai cũng có thể sơ cứu trong "giờ vàng", giúp người bệnh thêm cơ hội sống sót.

Anh M.T. (một đồng nghiệp của tài xế N.T.B.) cho biết anh là một tài xế nghiêm túc trong công việc, luôn hòa đồng và giúp đỡ đồng nghiệp. Anh đã gắn bó với tuyến xe khách TP.HCM - thị xã La Gi (và ngược lại) nhiều năm nay và được hành khách yêu mến.

Một tài xế xe Phương Trang cũng bị đột quỵ khi đang chở khách 19h ngày 7-8, tài xế S.T. xe Phương Trang đang chở khách từ TP.HCM đi Sóc Trăng cũng bị đột quỵ. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, anh S.T. vẫn gắng gượng đánh lái, tấp xe vào lề. Sau đó anh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

