Bị can trong vụ án Trang "Nemo" tử vong do đột quỵ

3 bị can đồng phạm bị truy tố, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi), ngày 18/1, bị can chết tại nơi cư trú.

Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn.

Theo Dân Việt, ngày 11/4, VKSND quận 1 đã hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trang Nemo và đồng phạm sau khi TAND quận 1 đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung hồi tháng 11/2022.

Cáo trạng nêu, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo.

Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang "Nemo" livestream trên mạng xã hội.

Theo diễn biến, khi xin lỗi, các bên có lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi.

