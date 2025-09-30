Tại nhà Bác Hồ, nơi được bảo vệ vững vàng qua bão Bualoi

Cận cảnh nhà tranh trong Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) vững vàng trước siêu bão Bualoi càn quét.

Tối 29/9, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An), cho biết toàn bộ các công trình trọng điểm trong khu di tích, đặc biệt là nhà tranh của Bác Hồ, vẫn vững chãi sau khi bão số 10 đổ bộ vào rạng sáng cùng ngày.

“Các hạng mục nội ngoại và phụ cận cơ bản ổn định, chỉ có cây cối, hàng rào và một số cột điện bị hư hỏng. Đáng tiếc nhất là một nhà biểu diễn vừa được khắc phục sau cơn bão trước thì nay lại bị đổ”, ông Tuấn thông tin.

Khu vực nhà tranh 5 gian, nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời vẫn vững chãi sau khi bão số 10 quét qua.

Ngay sau khi bão tan, ban quản lý lập tức huy động lực lượng tiến hành thu dọn, sửa chữa và đảm bảo an toàn để phục vụ du khách.

“Công tác đón tiếp khách vẫn phải duy trì song song với quá trình khắc phục hậu quả. Dự kiến toàn bộ khu vực sẽ mất khoảng 2 tuần để phục hồi hoàn toàn”, Giám đốc khu di tích cho biết thêm.

Từ nhiều ngày trước khi bão đổ bộ, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống như gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, chèn chống các hạng mục dễ bị ảnh hưởng. Công tác này được thực hiện cẩn trọng do trong khuôn viên có nhiều cây cổ thụ, nhà gỗ, nhà tranh - những hạng mục dễ chịu tác động mạnh của bão. Đến 15h ngày 28/9, toàn bộ các phương án chuẩn bị đã được hoàn tất.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Khu di tích Kim Liên chỉ chịu thiệt hại nhẹ sau bão số 10. Trước đó, cơn bão Kajiki hồi cuối tháng 8 từng gây ảnh hưởng nặng nề khi hơn 1.000 cây xanh lớn bị gãy đổ, nhiều hạng mục quan trọng như nhà biểu diễn dân ca Ví Giặm, kho lưu trữ, đường tham quan, hệ thống điện và hàng rào hư hỏng nghiêm trọng, khiến cảnh quan và hoạt động đón khách bị gián đoạn.

Bài học từ thiệt hại này đã giúp ban quản lý nâng mức cảnh giác và chuẩn bị kỹ hơn, nhờ đó giảm thiểu đáng kể rủi ro trong đợt bão lần này.

Nhà biểu diễn trong khu di tích đổ sập khi cơn bão số 10 quần thảo Nghệ An sáng 29/9.

Khu di tích Kim Liên tọa lạc tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, là di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức và không gian văn hóa gắn với tuổi thơ và gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến văn hóa - lịch sử quan trọng, thu hút khoảng 1,5-2 triệu lượt khách mỗi năm, đặc biệt đông vào các dịp lễ lớn như 19/5 (ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) và 2/9 (Quốc khánh).

Trong khuôn viên rộng lớn, điểm nhấn nổi bật là ngôi nhà tranh 5 gian - nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời, cùng các công trình gắn liền với thân sinh của Người như nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và nhà bà Hoàng Thị Loan. Ngoài ra, còn có khu trưng bày hiện vật, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, cùng nhà lưu niệm và hệ thống đường tham quan rợp bóng hàng nghìn cây xanh cổ thụ, mang đến không gian thanh bình, trang nghiêm.

Khu di tích mở cửa miễn phí cho du khách từ 7h00 đến 17h30 hàng ngày.

Tác giả: Quỳnh Trang

Ảnh: Khu di tích Kim Liên

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn