Tài năng trẻ xuất sắc nhất Việt Nam lúc này là ai?

Lê Văn Thuận đã có một màn trình diễn cực hay trong trận đấu giữa Ninh Bình và HAGL

Màn trình diễn siêu đẳng

Trong cuộc đọ sức ở vòng 17 V.League 2025/26, Ninh Bình đã bị Đình Lâm của đội chủ nhà HAGL sút tung lưới ngay phút 12. Bàn thắng này giúp sĩ khí của đội bóng phố Núi lên cao khi hiệp 1 khép lại. Ngày trở về của HLV Vũ Tiến Thành mang theo một bầu trời u ám. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ thời điểm Văn Thuận được tung vào sân đầu hiệp 2 thay cho Gia Hưng.

Có thể nói Văn Thuận đã tạo nên sự khác biệt trong một bàn cờ mà HAGL có những toan tính “thập diện mai phục” với đội khách. Bắt đầu từ pha đột phá đậm phong cách của “Yamal xứ Thanh” để mang về một quả penalty cho Geovane gỡ hòa 1-1 ở phút 65. Chưa dừng lại ở đó, khi trận đấu trôi về cuối, khoảnh khắc của ngôi sao đã định đoạt cục diện. Phút 84, Văn Thuận solo từ cánh phải rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình.

Chuyển đến Ninh Bình từ Thanh Hoá, Văn Thuận đang chứng minh giá trị ở đội bóng mới

Đây lại là bàn thắng “kiểu mẫu” và rất Văn Thuận bởi tình huống như vậy đã diễn ra khá nhiều lần ở những góc tương tự. Chỉ có điều lần này nó trở nên đặc biệt bởi đó là lần đầu tiên Văn Thuận ghi bàn cho Ninh Bình. Thêm nữa, bàn thắng ấy giúp đội bóng mới của anh chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại V.League. Cuối cùng, Văn Thuận trở thành người cứu cho HLV Vũ Tiến Thành khỏi những ngày trượt dài trên chiếc ghế của mình.

Những bước tiến dài

Phải đến tháng 7 năm nay, Văn Thuận mới tròn 20 tuổi. Cần nhấn mạnh điều này bởi chỉ trong 2 năm qua, từ một cầu thủ trẻ tại giải U21, chàng trai này đã có những bước tiến đáng ngạc nhiên. HLV Velizar Popov đôn anh lên đội 1 Thanh Hóa năm 2024. Thật khó tin khi ngay ở mùa đầu tiên, Văn Thuận tỏa sáng như một ngôi sao với 16 trận đá chính và 2 bàn thắng. Không phải ai khác, Lê Văn Thuận được chọn làm Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2024/25. Anh cũng là thành viên của U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 33.

Văn Thuận đang trưởng thành vượt bậc ở tuổi đôi mươi

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang Sik, Lê Văn Thuận trở thành một “siêu dự bị”, một “gà son” bởi mỗi lần vào sân anh luôn mang đến sự khác biệt. Bàn thắng vào lưới U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 là một ví dụ điển hình. Vào sân từ băng ghế dự bị, “cái đầu vàng” của Văn Thuận đã đưa bóng khiến đối thủ lúng túng và phản lưới, qua đó mở rộng cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã vào bán kết và giành hạng Ba chung cuộc.

“Thật sự em chờ đợi bàn thắng này rất lâu rồi. Từ khi em gia nhập CLB Ninh Bình đây mới là trận thắng đầu tiên của em. Trước đó toàn đội khá áp lực nhưng anh em trong đội, lãnh đạo CLB và Ban huấn luyện đều cùng nhau đoàn kết, chiến đấu để có được kết quả hôm nay. Em sẽ cùng toàn đội tiếp tục nỗ lực trên hành trình vượt khó. Không giành được kết quả tốt thời gian qua khiến toàn đội rất áp lực nhưng lãnh đạo CLB luôn động viên anh em cầu thủ để cùng nhau chiến đấu và đạt kết quả tốt”, Lê Văn Thuận chia sẻ sau bàn thắng “quý như vàng” cho Ninh Bình vào lưới HAGL.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn