Tai nạn liên hoàn, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua Hà Tĩnh ùn tắc 5 km

Sẩm tối 8/2, các lực lượng chức năng đang nỗ lực phân luồng, xử lý hiện trường tai nạn để thông tuyến.

Các phương tiện hư hỏng, dính vào nhau sau tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở vụ tai nạn thứ nhất, chiều 8/2. (Ảnh: CTV).

Khoảng 15h40, tại Km560+400 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh), xảy ra tai nạn giữa 4 phương tiện gồm xe tải, ôtô 5 chỗ và xe bán tải đang chạy cùng chiều. Bốn xe dồn ép nhau sát dải phân cách cứng, chắn hết phần đường bên phải theo hướng Bắc - Nam.

Theo nhân chứng, những người ngồi trong 4 xe không bị thương, họ tự mở cửa thoát ra ngoài. Tai nạn liên hoàn khiến xe tải, ôtô 5 chỗ và xe bán tải hư hỏng nặng phần đầu, kính vỡ tung tóe.

Xe container hư hỏng nặng sau khi tông ôtô giường nằm ở vụ tai nạn thứ hai, cũng trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. (Ảnh: CTV).

Cùng thời điểm, cũng tại xã Kỳ Văn, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng một km, ôtô giường nằm biển Thanh Hóa chạy trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đã va chạm với xe container biển TP.HCM đang di chuyển cùng chiều Bắc - Nam. Tai nạn không có người bị thương, tuy nhiên, xe container hư hỏng nặng phần đầu, ô tô khách vỡ đèn.

Theo xác minh, hai vụ tai nạn liên tiếp nói trên khiến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc kéo dài khoảng 5 km theo hướng Bắc - Nam từ gần 16h.

Để xử lý, cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển xuống quốc lộ 1, điều xe cứu hộ cẩu các xe gặp nạn. Đồng thời nỗ lực giải phóng hiện trường.

Ô tô nối đuôi nhau ùn tắc sau tai nạn. (Ảnh: CTV).

Theo đơn vị vận hành cao tốc, thời điểm xảy ra hai vụ tai nạn trời mưa nhỏ, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và khai thác toàn tuyến từ 28/4. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Chi



Nguồn tin: Báo VOV