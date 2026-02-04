Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tài xế tử vong

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: C08

Ngày 4-2, lực lượng chức năng phường Long Trường (Công an TP.HCM) vẫn đang phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải và xe đầu kéo khiến một người tử vong.

Khoảng 4h16 cùng ngày, xe đầu kéo do tài xế N.V.K. (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến đoạn km06+500 thuộc phường Long Trường (TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế T.M.T. (27 tuổi) cầm lái.

Sau đó, tài xế xe tải biển số 72C... (chưa rõ danh tính tài xế cầm lái) tông vào đuôi xe tải do tài xế T. cầm lái. Hậu quả vụ va chạm khiến tài xế xe tải biển số 72C mắc kẹt, tử vong trên xe, các xe đều hư hỏng phần đầu, đuôi.

Thời điểm xe đầu kéo chuyển làn và sau đó xảy ra va chạm với xe tải - Ảnh: C08

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổ cảnh sát giao thông số 8 thuộc Đội 6 đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến.

Tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của hai lái xe, kết quả không vi phạm.

Theo lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 6, nguyên nhân sơ bộ ban đầu do trong quá trình lưu thông, xe đầu kéo chuyển làn từ làn 2 sang làn đường số 1 (sát dải phân cách bê tông) thì va chạm với xe tải do tài xế T. cầm lái. Ngay sau đó, xe tải biển số 72C không giữ khoảng cách an toàn đâm vào đuôi xe tải do tài xế T. cầm lái.

Sau đó, vụ việc được báo cáo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; Công an phường Long Trường thụ lý, điều tra và giải quyết theo quy định.

Đội cảnh sát giao thông số 6 cảnh báo việc các xe chạy trên cao tốc không giữ khoảng cách an toàn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn và tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ một tình huống phanh gấp hoặc xử lý bất ngờ cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp phản ứng nếu bám xe quá gần. Để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông, đề nghị các lái xe tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, tập trung khi điều khiển phương tiện.

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ