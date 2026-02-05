Tài khoản ACB ít sử dụng bỗng phát sinh giao dịch 300 triệu đồng, người phụ nữ Hà Tĩnh được công an mời làm việc

Ảnh minh họa

Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Tĩnh ngày 4/2 thông tin, các các bộ Công an xã Cẩm Lạc đã kịp thời hỗ trợ một người dân nhận lại 300 triệu đồng tiền chuyển nhầm.

Theo đó, vào tối muộn ngày 2/2, Công an xã Cẩm Lạc đã tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Phòng PC01 Công an TP. Hà Nội về việc hỗ trợ ông Đỗ Minh Sơn (sinh năm 1984, trú tại phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lương Thị Cảnh trên địa bàn xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Lạc đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát khu vực phối hợp Tổ An ninh nhanh chóng triển khai rà soát, xác minh.

Ông Đỗ Minh Sơn nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Qua đó, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là bà Lương Thị Cảnh, trú tại thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Lạc. Đây là tài khoản được bà Cảnh mở từ trước, hiện không thường xuyên sử dụng.

Vào ngày 4/2, Công an xã Cẩm Lạc đã phối hợp với Ngân hàng ACB chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc và thực hiện trao trả đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho công dân chuyển nhầm theo đúng quy định.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, buổi trao trả diễn ra trong không khí nghiêm túc, phấn khởi. Anh Đỗ Minh Sơn đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của Công an xã Cẩm Lạc, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tác giả: Hà Giang

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường