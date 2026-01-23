Tài khoản bất ngờ nhận được tiền tỷ, người phụ nữ làm ngay việc này

Ngày 23/1, Công an phường Tân Mai (Nghệ An) cho biết, vừa hỗ trợ chị Trần Thị Trang (sinh năm 1995, trú tại khối Đồng Minh, phường Tân Mai) xác minh và trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều 20/1, chị Trang đang đi khám tại cơ sở y tế thì bất ngờ nhận tin nhắn báo có biến động số dư. Lướt qua, chị Trang nghĩ có người trả nợ nên không để ý kỹ số tiền.

Ít phút sau, điện thoại chị Trang tiếp tục báo có biến động số dư thêm 2.000 đồng cùng với nội dung chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng và mong được nhận lại kèm theo số tài khoản ngân hàng mang tên L.T.H.

"Lúc đó tôi chắc chắn có người chuyển tiền nhầm nhưng cũng sợ bị lừa đảo nên tôi đến trụ sở công an phường nhờ xác minh để trả lại chính xác cho chủ tài khoản", chị Trang chia sẻ.

Chị Trang (áo vàng) đến Công an phường Tân Mai để trình báo và phối hợp xác minh, trả lại gần 500 triệu đồng cho chị H.

Cùng thời điểm này, chị L.T.H. (sinh năm 1992, trú tại khối Đồng Tiến, phường Tân Mai) cũng đến trụ sở Công an phường Tân Mai trình báo về việc mình vừa chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác.

Công an sau đó đã xác minh và khẳng định số tiền gần 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản chị Trang là của chị H. Dưới sự chứng kiến của cán bộ công an, chị Trang đã chuyển trả đầy đủ số tiền trên cho chị H.

Lãnh đạo Công an phường Tân Mai cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên chị Trang liên hệ với cơ quan chức năng để trả tiền người khác chuyển nhầm. Trước đó hơn 1 tháng, chị Trang cũng đã lên trình báo công an và hoàn trả lại số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho chị N.T.T.L. (sinh năm 1996).

Hai lần được chuyển khoản nhầm số tiền lớn khiến chị Trang cũng hết sức ngạc nhiên. "Tiền không phải của mình thì tôi sẽ tìm cách trả lại, nhưng mong mọi người khi chuyển tiền cần xem lại thật kỹ để không bị nhầm lẫn", chị Trang cho biết.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Trang không chỉ giúp người chuyển nhầm kịp thời lấy lại tài sản mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức công dân, góp phần xây dựng môi trường giao dịch an toàn, văn minh trong xã hội.

Tác giả: Minh Đức (Theo Báo Văn Hóa, Tiền Phong)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn