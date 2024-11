Tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ, người dân rơi vào cảnh '4 không'

Do công trình dự án Hồ chứa nước Bản Mồng bị chậm tiến độ phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".