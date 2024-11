Hồ thủy lợi Bản Mồng đội vốn ngàn tỉ: Bộ Nông nghiệp chỉ đạo 'nóng'

Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng xây dựng trên thượng nguồn sông Hiếu thuộc xã Yên Hợp, Quỳ Hợp (Nghệ An). Lòng hồ rộng 25 km2, chủ yếu nằm tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và một phần thuộc huyện Như Xuân (Thanh Hóa), sức chứa 225 triệu m3 nước. Dự án này do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Công trình bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước. Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 8 bị can đề điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan tới dự án hồ chứa Bản Mồng.