Suýt “sập bẫy” bởi ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng bị lực lượng Công an xã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Công an xã Nghĩa Phúc mà công dân không bị kẻ xấu lừa đảo số tiền 571 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 25/12, bà L.T.H. (SN 1957, trú tại xã Nghĩa Phúc) nhận được cuộc gọi từ số máy điện thoại lạ với nội dung thông báo bà đã có lệnh bắt của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vì liên quan đến tội phạm rửa tiền. Sau đó, chúng yêu cầu bà H. phải chuyển toàn bộ 571 triệu đồng từ 3 sổ tiết kiệm để phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Đến sáng hôm sau (tức ngày 26/12), do lo sợ, nghĩ mình là người phạm tội nên bà H. đã đi đến ngân hàng để chuyển tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, trên đường đi, bà H. chợt nhớ trước đó đã được Công an xã Nghĩa Phúc tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã đến trụ sở Công an xã để trình báo.

Tại đây, các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Nghĩa Phúc đã trực tiếp dùng máy điện thoại của bà H. để tiếp tục cuộc trò chuyện với các đối tượng lừa đảo nhằm xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời yêu cầu bà H. không chuyển tiền cho chúng.

May mắn thoát được “cú lừa” hàng trăm triệu đồng, bà H. vô cùng vui mừng, viết thư cảm ơn Công an xã Nghĩa Phúc. Trong thư, bà H. cho biết, 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 571 triệu đồng là số tiền mà các con của bà đi làm ăn xa gửi về.

Được biết, thời gian vừa qua, lực lượng Công an các đơn vị địa phương tỉnh Nghệ An liên tục phát tờ rơi, tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về những thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó, giúp bà con nhân dân địa phương nâng cao nhận thức, luôn luôn cảnh giác cao độ trước những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tờ rơi tuyên truyền về thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mà Công an xã Nghĩa Phúc tuyên truyền tới người dân.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan Công an cũng khuyến cáo, người dân không nên chuyển tiền cho bất kỳ ai qua điện thoại, internet, tài khoản ngân hàng mà chưa biết rõ thông tin về họ. Đặc biệt, không cung cấp mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Cơ quan Nhà nước không làm việc qua điện thoại, nếu cần sẽ mời đến trụ sở./.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn