Bão số 14 mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ vĩ Bắc; 118,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc khoảng 10 km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 24-60 giờ tới):

Dự báo trong những giờ tới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4,0-6,0 m, riêng vùng gần tâm bão có thể đạt 7,0-9,0 m; biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, dông, lốc và sóng lớn. Các địa phương, đơn vị và ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trên biển.

