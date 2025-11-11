Toàn cảnh vụ tranh chấp khối tài sản hàng trăm tỷ giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc

Sau nhiều năm, câu chuyện về vấn đề tranh chấp tài sản và những ồn ào giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc một lần nữa lại thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi mới đây, bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc đã có đơn thư phán ánh về việc bác sĩ Chiêm Quốc Thái được cấp giấy "độc thân" nhiều lần trong thời gian đang còn hôn nhân hợp pháp với mình.

Liên quan đến vấn đề này, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM làm rõ phản ánh về việc cấp giấy xác nhận độc thân cho bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái.

Sau những thông tin ồn ào nói trên, nhiều người không khỏi tò mò về người vợ cũ của vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Chiêm Quốc Thái.

Bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái thuở còn mặn nồng

BS Chiêm Quốc Thái từng tố vợ và gia đình vợ âm mưu sát hại, cướp tài sản

Được biết, bác sĩ Chiêm Quốc Thái sinh năm 1974, hiện đang là giám đốc của một bệnh viện thẩm mỹ rất nổi tiếng tiếng TP.HCM, tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Vị bác sĩ này cũng đã rất nổi tiếng từ lúc còn làm ở bệnh viện Bình Dân. Vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, có 2 quốc tịch Mỹ và Việt Nam) và là người cùng gây dựng Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ (tại số 331 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).

Năm 2018, ông Chiêm Quốc Thái từng gửi đơn tố cáo bà Ngọc lên Cục cảnh sát hình sự về việc bà Ngọc, mẹ và em trai bà Ngọc có âm mưu đe dọa giết mình.

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân Việt cho biết, do có những bất đồng không thể hòa giải nên hai bên tiến hành thủ tục ly hôn. Bà Ngọc cho biết trong quá trình đó, ông Chiêm Quốc Thái đã cố tình trì hoãn ly hôn để độc chiếm khối tài sản do hai người cùng gây dựng (bà ước tính hàng trăm tỷ đồng) mà ông Thái đang nắm giữ, đồng thời tìm mọi cách đẩy bà về Mỹ trong hoàn cảnh tay trắng.

Năm 2016, trong khi hồ sơ ly hôn đang được Tòa án quận 1 (TP.HCM) thụ lý, giải quyết, ông Chiêm Quốc Thái đã có đơn tố cáo bà Ngọc lên Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) về việc bà Ngọc, mẹ và em trai bà Ngọc có âm mưu đe dọa giết mình, tổ chức cướp giật tài sản, sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại Mỹ...

Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn thư tố giác tội phạm nêu trên của ông Chiêm Quốc Thái. Ngày 24/6/2016, Đại tá Vũ Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã ký thông báo số 977/C45-P4, kết luận nội dung tố cáo này là không có căn cứ.

Bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc

Theo đơn khởi kiện của bà Ngọc nộp tại TAND quận 1 (TP HCM), nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ, bà Ngọc viết trong đơn khởi kiện rằng do tính cách cũng như quan điểm sống hoàn toàn khác nhau nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt, trong thời kỳ hôn nhân bác sĩ Thái có qua lại với nhiều phụ nữ khác trong đó có một diễn viên.

Đồng thời, do nhiều vấn đề khác liên quan không thể giải quyết bằng tình cảm nên bà Ngọc nộp đơn yêu cầu tòa án can thiệp, chia tài sản.

Tổng số tài sản bà Ngọc yêu cầu tòa giải quyết đó là Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, biệt thự tại quận Bình Thạnh, đất nền ở quận 2; 8 căn hộ và nhà đất, 2 ô tô. Ngoài ra bà Ngọc còn yêu cầu giải quyết thêm việc bác sĩ Thái bán 2 căn hộ khác ở quận 3 và quận 7.

Bà Ngọc cho rằng việc truy tìm những tài sản do ông Thái đứng tên rất khó khăn. Chính vì vậy bà yêu cầu TAND quận 1 áp dụng các biện pháp ngăn chặn không cho bác sĩ Thái được bán các tài sản mà ông đứng tên.

Theo bà Ngọc trình bày với tòa án rằng sau khi ly hôn với người chồng cũ ở Mỹ vào năm 2008 thì bà có chuyển cho ông Thái số tiền 10 triệu USD. Từ đó, bà Ngọc yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản.

Tuy nhiên, về phía bác sĩ Chiêm Quốc Thái lại cho hay, đã nhờ luật sư nộp đơn lên tòa án ở Mỹ yêu cầu hủy hôn vì thấy có dấu hiệu lừa đảo trong hôn nhân.

Vợ cũ từng lĩnh án 18 tháng tù vì thuê chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỉ

Nhưng khi lùm xùm ly hôn giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ chưa được giải quyết dứt điểm, vào ngày 28/3/2018, ông này đi ăn tối tại một nhà hàng trên địa bàn quận 1 đã bị chém gây thương tích. Và chủ mưu vụ án này không ai khác, lại chính là do bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ của ông Thái. Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ bà Ngọc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 27/5.

Thương tích ở phần lưng và vai của ông Thái sau khi bị chém.(Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Theo nội dung bản án, bác sĩ Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kết hôn và sống chung với nhau tại một căn nhà ở quận 2. Đến tháng 6/2014, vợ chồng ông Thái xảy ra mâu thuẫn nên bà Ngọc gửi đơn ly hôn.

Tháng 3/2018, bà Ngọc đến nhà của bác sĩ Trần Hoa Sen, công tác tại phòng khám Hồng Lạc ở quận 10 chơi. Tại đây, bà Sen giới thiệu cho bà Ngọc gặp và biết Phan Nguyễn Duy Thanh. Bà Ngọc kể lại mâu thuẫn với chồng cho Thanh nghe. Thanh hứa sẽ đánh dằn mặt ông Thái giúp bà Ngọc với giá 1 tỷ đồng.

Bà Ngọc đem 500 triệu đồng đến phòng khám của bà Sen nhờ đưa cho Thanh. Sau đó, Thanh đã ra lệnh cho đàn em bàn bạc, lên kế hoạch và chém ông Chiêm Quốc Thái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bà Ngọc và 5 người tham gia chém ông Thái bị bắt và bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Riêng đối tượng Danh Tiến bỏ trốn về tỉnh Cà Mau tới tháng 2/2019 thì bị công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Tiền phong, chiều 26/6/2019, TAND TP HCM tuyên phạt Vũ Thụy Hồng Ngọc mức án 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Với vai trò đồng phạm, Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh) nhận mức án 15 tháng tù. Các bị cáo được cho là đàn em của Thanh là Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, quê Trà Vinh), Phạm Văn Ngôn (SN 1985, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú), Chống Thín Sáng (SN 1987, quê Đồng Nai) và Danh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng), lĩnh mức án 16 tháng tù.

TAND cấp cao tại TP.HCM đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp ly hôn và chia tài sản

Đến tháng 12/2019, theo thông tin trên báo Vietnamnet, TAND Cấp cao tại TP.HCM cho biết, vừa ban hành quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của đại diện hợp pháp của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ của ông Chiêm Quốc Thái), giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự ngày 8/8/2019.

Theo nội dung vụ việc, trong thời gian chung sống, giữa bà Ngọc và chồng là ông Chiêm Quốc Thái phát sinh nhiều mâu thuẫn nên năm 2017, bà Ngọc đã nộp đơn yêu cầu ly hôn, chia tài sản đồng thời đề nghị tòa phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thái.

Ông Thái và bà Ngọc xuất hiện trong phiên hòa giải tranh chấp tài sản sau khi ly hồn trước đó

Cũng thời gian này, bác sỹ Chiêm Quốc Thái có đề nghị tòa thượng thẩm California, quận Cam của Mỹ, hủy hôn thú giữa ông và bà Ngọc.

Tháng 7/2018, tòa thượng thẩm California, quận Cam của Mỹ, vừa có phán quyết hủy hôn thú, công nhận tình trạng độc thân của ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Được biết, sở dĩ tòa đưa ra phán quyết trên dựa trên yêu cầu của ông Chiêm Quốc Thái. Quá trình điều tra, cơ quan Tư pháp ở Mỹ xác định, trong cuộc hôn nhân với ông Thái, bà Ngọc đã có những gian dối.

Ngoài vô hiệu hóa cuộc hôn nhân trên, tòa thượng thẩm California còn phán quyết về hàng loạt danh mục thuộc tài sản riêng, duy nhất của ông Chiêm Quốc Thái. Đáng nói, tòa cũng xác định, trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, ông Chiêm Quốc Thái có chuyển cho bà Ngọc và gia đình bà số tiền hơn 1,5 triệu USD, để bà Ngọc cùng gia đình mua các tài sản khác.

Trên cơ sở phán quyết của tòa thượng thẩm California, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã chứng thực ở các đơn vị như: Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, sở Ngoại vụ TP.HCM, sở Tư pháp TP.HCM… Những văn bản này được ông Chiêm Quốc Thái nộp cho TAND TP.HCM đề nghị hủy vụ án ly hôn và đòi phân chia tài sản do bà Ngọc đứng tên nguyên đơn mà đơn vị này đang thụ lý.

Sau đó, ông Thái đã kháng cáo và TAND TP.HCM đã đình chỉ giải quyết vụ ly hôn do không thuộc thẩm quyền. Theo ông Chiêm Quốc Thái, giữa ông và bà Ngọc không tồn tại hôn nhân từ trước đến nay, không tồn tại tài sản vợ chồng chung như khởi kiện của bà Ngọc.

Đến cuối tháng 12/2018, Tòa Thượng thẩm California bác kháng án của bà Ngọc liên quan đến vụ ly hôn với ông Chiêm Quốc Thái ở Mỹ.

TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định vụ án tranh chấp hôn nhân giữa hai người đã được giải quyết bằng bản án ở Mỹ nên việc tòa sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp ly hôn và chia tài sản ly hôn là có căn cứ.

Tác giả: Nam An (t/h)