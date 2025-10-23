Đại biểu đề xuất bỏ tốt nghiệp THPT để giảm gánh nặng, ngành giáo dục không chạy theo thành tích

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường - Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, nêu quan điểm không nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vì gây tốn kém cho cả nước. Việc xét tốt nghiệp cần thực hiện theo phương án cấp giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp ba.

Áp lực từ kỳ thi gây tốn kém

Đối với xét tuyển đại học, ông Mai cho rằng mỗi trường có phương án đánh giá năng lực khác nhau, theo nhu cầu đào tạo. Trên thực tế, nhiều nước trên thế giới không tổ chức thi tốt nghiệp cấp ba, mà các trường đại học thi tuyển và đánh giá năng lực.

Đại biểu Trần Văn Sáu (Đồng Tháp) cũng cho rằng tổ chức kỳ thi là để sàng lọc, chọn lọc, nhưng có tới 98-99% thi đỗ. Trong khi việc tổ chức kỳ thi tốn kém, gây áp lực cho gia đình, áp lực xã hội.

"Cần nên xét tuyển như cấp 2, còn cơ sở giáo dục đại học muốn tuyển thì xét và thi tuyển sẽ hợp lý hơn. Còn thực tế hiện nay áp lực kỳ thi tốt nghiệp THPT rất lớn, từ in ấn, in sao đề thi, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm… rất áp lực" - ông Sáu nêu.

Nêu quan điểm cần phải có giải pháp để đạt mục tiêu học thật, thi thật và không chạy theo thành tích, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Đặng Ngọc Huy thẳng thắn chỉ ra đang có tình trạng chạy theo thành tích của giáo dục.

Theo đó, ông cho rằng quan điểm cần được nhấn mạnh trong cả cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường và học sinh và cũng đồng tình việc không cần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc xét tốt nghiệp cần để các trường tự đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp THPT, còn các trường đại học tổ chức thi tuyển, đánh giá theo nhu cầu.

Ông Huy cũng chỉ ra nhiều áp lực hiện nay từ thi tốt nghiệp THPT, trong khi tỉ lệ đỗ tốt nghiệp lên tới 98, 99% hay thậm chí 100%. Thậm chí còn tình trạng chạy nâng điểm để vào được các trường danh giá... Vì vậy ông đồng tình không tổ chức thi tốt nghiệp, mà các trường cấp bằng đầu vào, đầu ra.

Bỏ thi tốt nghiệp, nâng cao chất lượng là chính

"Thi nhiều quá tốn kém, quá vất vả", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường nhận định. Ông cho hay ở một số nước tiên tiến trên thế giới, học hết THCS, THPT không phải thi, chỉ có bảng điểm, nhưng sao chất lượng giáo dục của họ vẫn cao hơn?

"Quan điểm cá nhân tôi với tư cách đại biểu Quốc hội là giảm bớt thi cử đi, nâng cao chất lượng là chính", ông Cường nhấn mạnh và nêu thực tế ở Cao Bằng, "thi được giải rất cao, nhưng xét bảng giáo dục tỉnh Cao Bằng luôn luôn đứng cuối cùng".

Từ đó đại biểu Cường nhấn mạnh việc "không cần ăn đong, hớt váng", mà nâng cao dân trí mới quan trọng, mới có nguồn nhân sự, đội ngũ để hoàn thành các nhiệm vụ.

Cũng đồng tình không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu vấn đề: "Việc thi tốt nghiệp giống như thi tuyển, mà đậu 100% thì là thi gì, trong khi tốn kém tiền của ngân sách nhà nước, của người dân. Tổng kết năm nào cũng đậu hết trơn thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xem lại có nên tổ chức không?".

Theo đó, ông Hòa đề nghị ngành giáo dục nên nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng việc không duy trì thi tốt nghiệp, có phương án cho các trường đại học thi tuyển hoặc xét tuyển cho phù hợp với thực tế.

Tại dự án Lu ật Gi áo d ục (sửa đ ổi) đư ợc Bộ tr ư ởng Bộ Gi áo d ục v à Đ ào t ạo Nguyễn Kim S ơn tr ình bày tr ư ớc đ ó, cho bi ết dự án lu ật bỏ thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học c ơ s ở, giao hiệu tr ư ởng nh à tr ư ờng/ng ư ời đ ứng đ ầu c ơ s ở thực hiện ch ương tr ình giáo d ục trung học c ơ s ở x ác nh ận học bạ việc ho àn thành ch ương tr ình trung h ọc c ơ s ở...

