Tiết kiệm tiền mua ốp lưng giá rẻ, người dùng iPhone có thể trả giá đắt

Người dùng cần biết rằng, iPhone được thiết kế để tản nhiệt thụ động, tức là nhiệt sinh ra trong quá trình hoạt động sẽ thoát trực tiếp qua khung máy và bề mặt bên ngoài. Cơ chế này hoạt động hiệu quả khi thân máy được tiếp xúc với không khí, nhưng khi bị bao bọc bởi ốp lưng dày, đặc biệt là loại làm từ nhựa rẻ tiền, khả năng thoát nhiệt tự nhiên có thể bị cản trở đáng kể.

Ốp lưng là phụ kiện khá phổ biến với smartphone, đặc biệt là iPhone.

Trong điều kiện sử dụng thực tế như chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc dùng ngoài trời nắng nóng, nhiệt độ bên trong iPhone tăng nhanh hơn bình thường. Nếu nhiệt không được giải phóng kịp thời, thiết bị buộc phải hoạt động trong trạng thái nóng kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm mà còn tác động trực tiếp đến pin lithium-ion và khiến pin lão hóa sớm hơn.

Bên cạnh đó, iPhone sử dụng nhiều dải anten được bố trí dọc thân máy để tối ưu sóng di động, Wi-Fi và Bluetooth. Một số loại ốp lưng che phủ quá kín hoặc dùng vật liệu không phù hợp có thể làm suy giảm tín hiệu, khiến việc gọi điện, truy cập mạng trở nên kém ổn định, đặc biệt ở khu vực sóng yếu.

iPhone ấm lên có nên lo lắng?

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là khi iPhone trở nên ấm hơn trong quá trình sử dụng, nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu bất thường, nhưng thực tế, việc máy tỏa nhiệt ra ngoài cho thấy hệ thống đang hoạt động đúng cách. Vấn đề chỉ xuất hiện khi nhiệt bị giữ lại bên trong, và chiếc ốp lưng đang dùng đôi khi chính là nguyên nhân khiến nhiệt không thể thoát ra.

Khả năng tản nhiệt tốt sẽ giúp bảo vệ iPhone tốt hơn.

Ốp lưng chính hãng hoặc sản phẩm từ các thương hiệu uy tín thường được thiết kế vừa vặn với iPhone, sử dụng vật liệu phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến tản nhiệt và khả năng thu sóng. Ngược lại, những chiếc ốp lưng giá rẻ, thiếu kiểm soát chất lượng có thể mang lại cảm giác bảo vệ bên ngoài nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sử dụng lâu dài.

Ốp lưng không phải là phụ kiện bắt buộc cho mọi người, nhưng nếu lựa chọn sử dụng, việc chọn đúng loại là yếu tố quan trọng. Bảo vệ iPhone không chỉ là tránh trầy xước mà còn là hạn chế những tác động âm thầm có thể làm giảm tuổi thọ thiết bị theo thời gian.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn