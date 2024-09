Sự thật khó tin khi nam thanh niên trình báo bị cướp

Ngày 26-9, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đã đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm đối với N.D.P.A (SN 2004, ngụ quận Tân Phú) về hành vi "khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền".

Do không có tiền trả nợ nên N.D.P.A đã cầm cố xe máy và đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh khai báo bị cướp.

Công an huyện Bình Chánh làm việc với P.A.

Tại công an, A. khai tối 16-9 điều khiển xe máy đến xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thì bị 3 thanh niên đi 2 xe máy áp sát, tấp đầu xe rồi dùng hung khí cướp xe, điện thoại.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng vào cuộc. Quá trình truy xét, xác minh từng địa điểm, thu thập, sàng lọc các thông tin, Công an nhận định không có vụ cướp xảy ra.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, A phải thừa nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình.

Công an huyện Bình Chánh khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan công an, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, L.M.T (SN 1985, quê Long An) giấu vợ để mang tiền của vợ cho cha mẹ trả nợ. L.M.T đã tự đâm bị thương bản thân nhằm tạo hiện trường giả bị cướp tài sản. Công an huyện Bình Chánh đã xử lý L.M.T về hành vi như với N.D.P.A.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động