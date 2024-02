Sử dụng xe công sai quy định và loạt lãnh đạo bị xử lý nghiêm

Bà Hà thừa nhận chiều hôm đó có đi chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành tại Nghệ An, sau đó kết hợp vào sân bay Vinh đón con gái đang mang thai. Quá trình chờ đón, do máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc con gái bà Hà ra lên xe thì sân bay đông nên tài xế có bật đèn, còi ưu tiên để chạy cho nhanh. Tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo để kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời giao công an rà soát, thu hồi còi, đèn ưu tiên trên các xe công vụ lắp đặt không đúng quy định. Ngày 9/2, ông Phạm Hoài Sơn (52 tuổi) là lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã bị phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.