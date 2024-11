'Soi' Toyota Avanza Premio 2019 chỉ 400 triệu, rẻ ngang xe hạng A

Toyota Avanza được trang bị các công nghệ an toàn tiêu chuẩn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống báo động, dây đai an toàn 3 điểm ELR và khung xe GOA đảm bảo khả năng chống chịu va chạm tốt. Xe có túi khí cho người lái và hành khách phía trước, tuy nhiên, Avanza lại thiếu các trang bị an toàn như camera lùi và cảm biến lùi.