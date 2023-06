Sôi nổi giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An dành cho các cầu thủ nhí

Chiều 15/6, tại sân vận động Vinh đã diễn ra lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

Đây là giải thể thao thường niên do Báo Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức. Trải qua 24 mùa giải thành công, giải bóng đá này đã trở thành một trong những giải thể thao truyền thống tiêu biểu hàng năm của tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức trao giải cho các Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới ở cả 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng.

Trong khuôn khổ mùa giải năm nay đã diễn ra 53 trận đấu, bao gồm 34 trận ở lứa tuổi nhi đồng và 19 trận lứa tuổi thiếu niên.

Tại lễ bế mạc, ở lứa tuổi nhi đồng, BTC đã trao danh hiệu vô địch cho các cầu thủ Tân Kỳ, giải Nhì cho Quỳ Hợp và 2 đội đồng giải Ba là Thanh Chương và Tp.Vinh. Ở lứa tuổi thiếu niên, ngoài đội bóng Quỳnh Lưu xuất sắc giành ngôi Vô địch, Tp.Vinh đạt giải Nhì, đồng giải Ba là Yên Thành và Tx.Hoàng Mai. Ngoài ra, BTC còn trao giải cho cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc, vua phá lưới cho các cầu thủ nhí.

Thiếu niên Quỳnh Lưu xuất sắc giành chức Vô địch.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An cũng là một trong những giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam, nơi ươm mầm, phát hiện tài năng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trở thành những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ như Công Vinh, Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Như Thuật, Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài, Đình Bảo, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến, Lê Nguyên Hoàng, Cao Văn Bình, Nguyễn Văn Việt…

Đây không chỉ là sân chơi lý thú, bổ ích cho các em ngày hè, mà còn là nơi hội ngộ của những tấm lòng vàng dành cho trẻ thơ, nơi chắp cánh cho những ước mơ, nơi mở ra những tương lai tươi sáng cho nhiều thế hệ học sinh ở mọi vùng miền. Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023 tạo nên những bữa tiệc bóng đá với nhiều kịch tính, hấp dẫn...

Nhi đồng Quỳnh Lưu xuất sắc giành vô địch.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ kinh phí tổ chức giải và tặng quà cho các cháu với tổng số tiền 200 triệu đồng, theo đó tặng mỗi vận động viên 1 cặp học sinh. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tặng 18 xe đạp cho 18 cầu thủ là con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức giải phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh của Làng trẻ em SOS Vinh, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ban tổ chức Giải tặng Giấy khen và 98 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần quà cho 98 cầu thủ đạt danh hiệu "Học giỏi, đá bóng hay".

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn