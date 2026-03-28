Sốc: Cô gái tốt nghiệp lớp 12, "học lỏm" trên mạng thành bác sĩ phụ khoa ở Hà Nội, tư vấn cho rất nhiều người

Những lời khai của cô gái Tạ Thị Ngọc Anh (làm việc tại phòng khám phụ sản Helia) về hành vi vi phạm của mình khiến dư luận thực sự sốc, hoang mang. Trong chương trình Việt Nam Hôm Nay phát sóng chiều 27/3, Ngọc Anh cho biết bản thân mới học hết lớp 12 và làm việc tại phòng khám Helia (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với vai trò tư vấn.

Sau đó, cô được phân vai, mặc áo blouse rồi dần dần trở thành tư vấn chính cho rất nhiều bệnh nhân tìm tới phòng khám. Cô gái này khai do mình "tự đọc sách, tìm hiểu trên mạng cũng như xem các bác sĩ điều trị nên tôi có thể tự chẩn đoán được các bệnh tương tự, các bệnh thường gặp như viêm cổ tử cung, nang, nấm..." . Theo thông tin từ 'Việt Nam Hôm Nay", phòng khám Helia có 9 bác sĩ giả mạo cùng hàng chục nhân viên và chỉ trong 2 tháng hoạt động đã thu về 60 tỉ đồng.

Những chia sẻ của Ngọc Anh khiến dư luận bàng hoàng. (Ảnh: chụp màn hình)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia.

Ngày 18/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia. Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân.

Cơ sở đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút người bệnh với chi phí rẻ nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra cái kết quả sai lệch; phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng. Từ đó, sử dụng các nhân viên “giả danh” bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Báo CAND thông tin, với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia, có địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: Phụ nữ Mới