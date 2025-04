Sốc: CLB Đà Nẵng bất ngờ thắng Thanh Hóa

Your browser does not support the video tag.

Chỉ có một "ngoại binh" trong đội hình xuất phát, Đà Nẵng bị đánh giá yếu hơn đội khách Thanh Hóa trong màn so tài thuộc vòng 20 V-League 2024-2025. Bắt nhịp trận đấu bằng lối chơi phòng ngự phản công nhưng đội bóng sông Hàn dần tự tin dâng cao đội hình đôi công với đối thủ sừng sỏ nhờ sự cổ vũ nhiệt huyết của khán giả sân Tam Kỳ.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội CLB Đà Nẵng đã có chiến thắng thứ 2 ở mùa này

Chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn Thanh Hóa song Đà Nẵng gặp khó trong việc triển khai tấn công, tiếp cận khung thành đối thủ. Hai đội giằng co gần 70 phút thi đấu thì lối chơi tấn công biên của đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn dần phát huy công dụng.

Vào sân từ băng ghế dự bị, Thiago Henrique đã tỏa sáng với pha lập công mang về chiến thắng chung cuộc cho Đà Nẵng. Lựạ chọn vị trí thích hợp để đón bóng từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh phải, chân sút Brazil dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Thiago Henrique đã tỏa sáng với pha lập công mang về chiến thắng cho Đà Nẵng khi tiếp đón Thanh Hóa

Có 3 điểm trên sân nhà ở vòng 20, Đà Nẵng chưa thể thoát vị trí cuối bảng xếp hạng nhưng đã rút ngắn khoảng cách điểm với nhóm trên. Thủ thành Bùi Tiến Dũng và các đồng đội hiện kém Bình Định 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

"Đà Nẵng xem những vòng đấu ở chặng về đích V-League 2024-2025 đều mang tính chất quan trọng như trận chung kết. Vì vậy, toàn đội đã thi đấu với sự quyết tâm cao nhất. Tinh thần đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu trụ hạng là nguyên nhân giúp Đà Nẵng có được chiến thắng hôm nay. Như đã chia sẻ, tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực, làm mọi cách để Đà Nẵng tiếp tục có tên ở V-League mùa sau" - thủ thành Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, trận thua trước đối thủ được đánh giá yếu hơn khiến Thanh Hóa mất cơ hội lọt vào tốp 4 bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh có 30 điểm, tạm xếp thứ 5 và kém nhóm trên vỏn vẹn 1 điểm.

Tác giả: Tường Phước (Ảnh: CLB Đà Nẵng)

Nguồn tin: Báo Người Lao Động