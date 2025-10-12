Sợ vợ la mắng do ăn chơi với bạn bè hết tiền lương, 9X đi cướp điện thoại

Ngày 12/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Phạm An Định (SN 1995, trú thôn Tuy Dương, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) thủ phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại của người phụ nữ bán cà phê tại khu vực cây xăng Chóp Chài, khu phố Phú Vang, phường Bình Kiến.

Trước đó, vào sáng 11/10, Phạm An Định điều khiển xe mô mô từ xã Ô Loan đến khu vực phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tìm "con mồi" để cướp giật.

Khi rẽ vào tuyến tránh Quốc lộ 1A, qua khu vực cây xăng Chóp Chài, phường Bình Kiến, phát hiện một phụ nữ đang bán cà phê bên góc cây xăng. Thời điểm này vắng người qua lại, Định tháo khẩu trang che kín biển số xe. Sau đó, Định ghé vào lân la làm quen, đặt mua 2 ly cà phê rồi hỏi mượn điện thoại của nữ chủ quán để gọi cho bạn.

Lợi dụng nữ chủ quán đang pha chế, Định đã lấy chiếc iPhone 12 trị giá 15 triệu đồng mà nạn nhân vừa cho mượn rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau đó, Định mang chiếc điện thoại vừa cướp giật được đến 1 cửa hàng điện thoại ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk bán được 1,2 triệu đồng rồi trả nợ và tiêu xài.

Qua xác minh, Phạm An Định hiện là nhân viên của một doanh nghiệp lớn, chuyên về vận tải hành khách.

Về động cơ gây án, Định khai nhận, vừa lãnh lương công ty nhưng do ăn chơi với bạn bè, hết tiền, về nhà sợ bị vợ la mắng nên "túng quá làm liều".

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn