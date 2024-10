So sánh việc công an đi mô tô thả tay với Ngọc Trinh, nhiều người bị xử phạt

Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" diễn ra tại Đà Lạt Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 11 đến 18-10, Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 khu vực 3, diễn ra tại TP Đà Lạt. Chương trình sẽ khai mạc chính thức vào ngày 13-10. Để chuẩn bị cho các sự kiện trên, nhiều ngày qua các lực lượng liên quan đã tích cực luyện tập theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Việc tập luyện được đông đảo người dân quan tâm, theo dõi, nhất là sự xuất hiện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh Công an nhân dân và đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).