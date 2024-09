Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri huyện Hưng Nguyên về việc nâng kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm

Về kiến nghị của cử tri huyện Hưng Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Từ năm 2018, để thực hiện đúng quy định và phù hợp với Luật Thủy lợi, Luật giá, Luật phí và lệ phí, chính sách miễn thủy lợi phí được thay thế bằng chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 96/2018/NĐ-CP, mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (trước đây là mức cấp bù thủy lợi phí) được quyết định trên cơ sở giá tối đa do Bộ Tài chính quy định.

Trên cơ sở mức giá tối đa do Bộ Tài chính quy định, từ năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành cụ thể mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh bằng với mức giá tối đa do Bộ Tài chính quy định (tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019). Như vậy, việc quy định mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phải trên cơ sở giá tối đa do Bộ Tài chính quy định. Do mức giá này đã không thay đổi từ năm 2013, hiện đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội (do các chi phí như tiền lương, tiền điện…đều tăng). Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 96/2018/NĐ-CP, trong đó có sửa đổi một số nội dung về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế triển khai thực hiện. Vì vậy, sau khi Nghị định mới được ban hành, các cơ quan có thẩm quyền sẽ triển khai thực hiện mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đúng quy định.

Tác giả: Phan Trung Tú

Nguồn tin: dbndnghean.vn