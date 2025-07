Sợ mua phải dầu ăn "bẩn", người dân xứ Nghệ đổ xô đi ép dầu lạc, vừng

Thời gian gần đây, lo ngại trước vấn nạn dầu ăn giả, dầu ăn bẩn trên thị trường, người dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chọn cách mang lạc, đậu nành, vừng,... của gia đình làm ra đi ép về dùng.

Thậm chí, những gia đình không làm nông nghiệp cũng đi mua lạc trong dân để mang đi ép. Bà Tống Thị Thái, trú ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, cho biết: "Thời gian gần đây, tôi xem trên báo đài thấy xuất hiện có thông tin dầu ăn giả, không đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo cho sức khoẻ cho cả gia đình, tôi về quê mua lạc, vừng về ép lấy dầu để sử dụng. Mặc dù, giá thành có cao hơn so với dầu ngoài thị trường nhưng đảm bảo sức khoẻ. Đặc biệt, gia đình tôi đang có cháu nhỏ, trong thời gian ăn dặm, phải đảm bảo an toàn thực phẩm".

Theo bà Thái, trung bình 20kg lạc nhân sẽ ép được khoảng 10 lít dầu. Dầu lạc hiện có giá từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng/lít tùy loại. Như vậy, dầu lạc đắt gần gấp 3 lần các loại dầu ăn công nghiệp trên thị trường. Mặc dù giá thành đắt gấp nhiều lần, mất thời gian đi ép nhưng người dân vẫn ưu tiên sử dụng.

Theo ông Hoàng Văn Quân, chủ cơ sở ép dầu ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây, lượng khách hàng đến ép dầu từ các loại hạt như lạc, vừng,… tăng cao. Trung bình mỗi ngày cơ sở của ông Quân ép từ 1-1,5 tấn lạc, mè, đậu nành…

Chủ cơ sở này cho biết, hiện nay mới thu hoạch mùa lạc, người dân đến ép đông hơn so với thời điểm bình thường. Hơn thế nữa, gần đây trên thị trường xuất hiện thông tin về dầu "bẩn" nên người dân có nhu cầu ép các loại hạt lấy dầu cao hơn.

Không chỉ ép dầu cho người dân, ông Quân còn thu mua đậu phộng ép để bán dầu. Trung bình mỗi tháng anh bán ra thị trường 150 lít. Lượng khách hàng chủ yếu là người quen ở các tỉnh miền Trung và Hà Nội.

Theo các chủ cơ sở ép dầu, để ép được dầu lạc nguyên chất phải trải qua nhiều công đoạn. Lạc sau khi phơi, sấy khô phải trải qua máy bóc vỏ. Sau đó, người dân phải tự tay bóc những củ còn sót lại, nhặt bỏ hạt lép, mốc để chất lượng dầu ép ra được ngon nhất. Công đoạn cuối là cho lạc vào máy ép để lấy dầu.

Lo ngại trước dầu ăn bẩn, ngày càng nhiều người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm truyền thống. Thời điểm này, đang vào mùa thu hoạch lạc, vừng,… nên người dân dễ thu mua hơn.

Chị Phạm Thị Nam, trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, cho biết: "Các con tôi đều công tác xa nhà. Ở các thành phố lớn, sợ chất lượng dầu không được đảm bảo nên tôi đi mua lạc và mè về đi ép dầu gửi ra cho các con ăn. Mặc dù hơi vất vả nhưng đảm bảo sức khoẻ cho gia đình".

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn