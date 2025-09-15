Sở hữu nhiều bài hit, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giàu có cỡ nào?

Gần đây, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hoà bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã và đang gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội, xuất hiện trong loạt chương trình nghệ thuật lớn nhỏ.

Sự lan tỏa của loạt bài hát hit giúp tên tuổi, thông tin về nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng được đông đảo dân mạng tìm kiếm.

Theo tìm hiểu, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, khởi nghiệp sáng tác đầu thập niên 2000 khi còn là sinh viên ngành Du lịch khách sạn tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Trước đó, anh được biết đến là tác giả của nhiều bản hit từng gắn liền với thanh xuân khán giả như Vầng trăng khóc, Con đường mưa, Chiếc khăn gió ấm, Ngôi nhà hoa hồng, Bay giữa ngân hà, Đồng xanh…

Những năm qua, nam nhạc sĩ chủ yếu viết nhạc cho thiếu nhi. Năm 2023, Nguyễn Văn Chung thực hiện album nhạc quê hương, đất nước vì muốn thử thách bản thân ở đề tài thiêng liêng hơn. Đó cũng là hoàn cảnh ra đời của Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"tại chương trình diễu binh, diễu hành ở TP.HCM vào đúng ngày 30/4

Trước khi gây sốt với các ca khúc tỷ view, Nguyễn Văn Chung từng được nhiều khán giả biết đến là "cha đẻ" ca khúc Nhật ký của mẹ - bài hát nổi tiếng qua giọng hát của Hiền Thục.

Nhật ký của mẹ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác năm 2008. Năm 2011, Nguyễn Văn Chung ngỏ lời mời Hiền Thục thu âm và được nữ ca sĩ đồng ý. Từ khi phát hành năm 2012, ca khúc liên tục đứng thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng trong nước thời bấy giờ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ, bài hát Nhật ký của mẹ được anh viết tặng mẹ, như một món quà đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất nhân ngày sinh nhật mẹ

Nhờ ca từ giàu cảm xúc, giai điệu dễ nghe cùng giọng hát truyền cảm của Hiền Thục, Nhật ký của mẹ nhanh chóng trở thành hiện tượng, chạm đến trái tim nhiều thế hệ khán giả. Hơn một thập kỷ trôi qua, ca khúc vẫn giữ sức sống bền bỉ, được xem là một trong những bản nhạc đương đại để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống âm nhạc Việt.

Mỗi dịp tôn vinh tình mẫu tử, Nhật ký của mẹ lại vang lên trên nhiều sân khấu nghệ thuật, thậm chí còn trở thành giai điệu quen thuộc trong các bệnh viện sản khoa. Chính sự lan tỏa rộng rãi này đã mang về cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nguồn thu tác quyền đều đặn, khẳng định giá trị bền vững của tác phẩm.

Những năm gần đây, bên cạnh việc sáng tác các ca khúc pop và giờ là dòng nhạc yêu nước, Nguyễn Văn Chung còn dành rất nhiều tâm huyết cho mảng nhạc thiếu nhi. Anh đã sáng tác một con số đáng kinh ngạc: 300 bài trong vòng 8 năm.

Với gia tài âm nhạc đồ sộ bao gồm hàng trăm bản hit và ca khúc phổ biến, Nguyễn Văn Chung có một nguồn thu nhập ổn định và đáng ngưỡng mộ chủ yếu đến từ tác quyền. Anh thuộc top 3-5 nhạc sĩ có thu nhập từ tác quyền cao nhất ở Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Theo chia sẻ, mỗi quý anh thu về trung bình từ 300-500 triệu đồng tiền tác quyền, tương đương khoảng 1,2-2 tỷ đồng mỗi năm. Dù Nhật ký của mẹ vẫn là tác phẩm mang lại tiền tác quyền cao nhất, nhưng việc sở hữu số lượng lớn ca khúc được khai thác giúp anh sống thoải mái mà không cần nguồn thu nhập nào khác.

Anh cũng có thêm thu nhập từ các hợp đồng khai thác riêng (như việc Casa Musica của Đức mua bản quyền "Nhật ký của mẹ" năm 2015 với giá 5.000 USD) hay các công việc khác như viết nhạc quảng cáo, hòa âm phối khí, đạo diễn âm nhạc, quay gameshow, talkshow...

Với nền tảng kinh tế ổn định, anh hầu như không chịu áp lực tài chính, chỉ chuyên tâm vào sáng tác. Hiện Nguyễn Văn Chung sống trong căn nhà 10 tỷ đồng ở TP.HCM.

Nguyễn Văn Chung sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ, nhiều bản hit

Dù được nhiều người nhận định là nhạc sĩ giàu có, Nguyễn Văn Chung nhiều lần khiêm tốn phủ nhận danh xưng "giàu nhất Việt Nam". Anh định nghĩa sự giàu có của mình theo một cách khác: "Tôi đâu có giàu nhất Việt Nam. Cái tôi giàu là giàu cảm xúc".

Đối với anh, việc có thể sống với đam mê nghệ thuật là điều đáng tự hào. Anh chia sẻ, sau hơn 20 năm làm nghề, mình vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn còn cảm xúc để sáng tác. "Trái tim của tôi vẫn còn biết buồn, biết thương, biết đau thì vẫn còn viết nhạc được", triết lý đơn giản nhưng sâu sắc này chính là nguồn năng lượng bất tận cho hành trình sáng tạo của nhạc sĩ 8X.

