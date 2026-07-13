Sở GDĐT Nghệ An xác minh phản ánh tại một phòng thi tốt nghiệp THPT

Theo nội dung được lan truyền, phòng thi nói trên thuộc điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An). Người đăng bài cho rằng trong quá trình coi thi đã xảy ra tình trạng giám thị lỏng lẻo, tạo điều kiện để một số thí sinh trao đổi bài làm.

Bài đăng cũng nêu rằng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có 14 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó riêng một phòng thi có tới 13 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Theo phản ánh, phòng thi này còn có cả thủ khoa và á khoa của kỳ thi, đều có tên bắt đầu bằng chữ D. Ngoài ra, điểm xét tuyển tổ hợp Toán - Lý - Hóa của các thí sinh trong phòng đều từ 26 điểm trở lên.

Từ những thông tin trên, người đăng bài đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh để bảo đảm tính khách quan, công bằng của kỳ thi.

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được phản ánh và đang triển khai việc rà soát, xác minh theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, thầy Trần Đình Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, cho biết nhà trường cũng đã tiếp nhận thông tin phản ánh nhưng đang chờ kết quả xác minh từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin phản ánh được đăng tải lên mạng xã hội

Theo thầy Hiền, trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi, các cán bộ coi thi đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Về kết quả thi, lãnh đạo nhà trường cho biết hiện mới có số liệu thống kê chung, chưa có thống kê theo từng phòng thi. Theo thống kê sơ bộ, toàn trường có 13 điểm 10 môn Toán, không phải 14 điểm 10 như thông tin được lan truyền trên mạng xã hội.

Đối với nội dung cho rằng một phòng thi có tới 13 bài đạt điểm 10 môn Toán, thầy Hiền khẳng định hiện chưa có căn cứ để xác nhận và cần chờ kết quả rà soát, xác minh của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cũng cho biết, tại điểm thi này, cán bộ coi thi được điều động từ Trường THPT Đặng Thai Mai và Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Bên cạnh đó, điểm thi có một Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách làm Phó trưởng điểm thi cùng một số giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia công tác phục vụ kỳ thi.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vẫn đang trong quá trình xác minh các thông tin phản ánh. Vì vậy, chưa có kết luận chính thức về việc có hay không xảy ra sai phạm tại phòng thi được nhắc đến trên mạng xã hội.

Tác giả: Huy Phan (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn