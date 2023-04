Sở GD Nghệ An chỉ đạo bảo đảm quyền lợi học sinh thi vào lớp 10

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo các trường phải đảm bảo quyền lợi thi vào lớp 10 của học sinh. Ảnh: Hồ Lài.

Tại cuộc họp với với lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo và hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã có chỉ đạo và một số lưu ý liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Theo đó, gần đây, thông tin tại một số tỉnh thành trên cả nước có hiện tượng giáo viên chủ nhiệm lớp 9 các trường THPT vận động, không cho học sinh học lực trung bình, yếu tham gia thi lớp 10. Tại Nghệ An, cũng có thực trạng một số đơn vị lấy lý do phân luồng để cấm học sinh thi vào lớp 10, trong đó có cả trường ở thành phố Vinh. Theo ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, đây là hành vi không đúng, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của học sinh. Đồng thời nhấn mạnh, Nghệ An không được để tình trạng này xảy ra.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm tại Nghệ An là kỳ thi quan trọng và được đánh giá có tính cạnh tranh cao, đặc biệt là các vùng trung tâm, thành thị. Kết quả kỳ thi này cũng được xem là thước đo đánh giá chất lượng giáo dục của trường THPT.

Trước đây, một số Phòng GD&ĐT tại Nghệ An lấy kết quả kỳ thi này và xếp hạng các trường THCS trên địa bàn. Điều này dẫn đến tình trạng một số trường hạn chế học sinh có năng lực yếu thi vào lớp 10. Việc chỉ để học sinh lực học tốt dự thi sẽ nâng cao thành tích của nhà trường. Điều này, gây bất bình trong phụ huynh, học sinh và ảnh hưởng đến quyền lợi của các em.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Hồ Lài.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác phân luồng, một bộ phận học sinh được định hướng học nghề hoặc học ở các trường THPT ngoài công lập. Đối với những đơn vị này, học sinh chỉ cần tham gia xét tuyển chứ không phải thi tuyển. Tuy nhiên, khi phân luồng, các trường cũng vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đồng nghĩa với việc các em không có cơ hội dự thi hoặc thay đổi quyết định khi đã quá hạn nộp hồ sơ. Trong khi đó, việc phân luồng phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện và đúng với năng lực, sở trường của học sinh.

Trước thực trạng này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có chỉ đạo chấn chỉnh, đồng thời yêu cầu các Phòng GD&ĐT xóa bỏ việc đánh giá, xếp hạng trường THCS bằng kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo ông Thái Văn Thành, công tác phân luồng ở trường THCS chỉ mang tính định hướng, hướng nghiệp cho học sinh. Việc để học sinh “theo luồng nào” do các em quyết định: thi vào lớp 10 THPT công lập, hay xét tuyển Trung tâm GDTX, trường THPT ngoài công lập, học trung cấp nghề…

Còn kết quả phân luồng đã nằm trong chỉ tiêu vào lớp 10 đã được xét và giao về cho các trường THPT. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xét chỉ tiêu và đã cân đối tỷ lệ 75-80% vào trường THPT công lập và từ 20 – 25% vào các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề khác.

“Vì thế, học sinh hoàn thành chương trình, tốt nghiệp THCS đều có quyền thi vào lớp 10, đó là “quyền được học hành, quyền được thi”. Trong trường hợp các em không đậu, có thể tính đến các phương án khác như học nghề, học các trường ngoài công lập hoặc các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX”, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị, trước kỳ thi vào lớp 10, các Trường THCS cần xem xét đến quyền lợi học sinh và yêu cầu các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nếu đơn vị nào làm sai, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 5 - 6/6 với ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp). Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 11/5 - 15/5, các trường THCS hướng dẫn và cho học sinh đăng ký trực tuyến thi vào lớp 10 trên Trang web: https://nghean.tsdc.vnedu.vn/. Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh có quyền thay đổi nguyện vọng lần cuối cùng. Thời gian thay đổi nguyện vọng: Từ 7 giờ 00 phút ngày 07/6 đến 17 giờ ngày 10/6, sau thời gian này hệ thống sẽ không cho phép thực hiện việc thay đổi nguyện vọng.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại