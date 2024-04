'Siêu' dự án nhiệt điện 2,2 tỷ USD, đốt lò chạy thử tốn 750 tỷ đồng

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được thực hiện tại KKT Vũng Áng, thuộc địa phận xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng kinh phí 2,2 tỷ USD, theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất 1.330MW.

Ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc VAPCO cho biết, hiện nay dự án đã đạt hơn 80% khối lượng tiến độ. Kỳ vọng trong năm 2024, dự án sẽ đạt khoảng 80-85% tổng tiến độ, hoàn thành lắp đặt tổ máy số 1, hòa điện lưới. Dự kiến vào tháng 6/2025 sẽ đưa tổ máy số 1 vào vận hành thương mại; hoàn thành toàn bộ nhà máy và vận hành tổ máy số 2 vào tháng 10/2025.

Mới đây, gói thầu Mua sắm Dầu diesel phục vụ chạy thử nhà máy có tổng mức đầu tư 750 tỷ đống cũng đã được Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

Gói thầu được lừa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Thời gian lựa chọn nhà thầu quý II, 2024.

Cùng thời điểm này, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cũng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho khu nhà ở CBCNV và trang thiết bị tin học văn phòng với tổng mức đầu tư gần 19 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được thành lập đi vào hoạt động từ tháng 11/2007 do ông Go Fukushima là người đại diện pháp luật công ty.

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II có tiền thân là Công ty CP Nhiệt điện Vũng Áng II VAPCO do 3 cổ đông chính góp vốn gồm: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 25%, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) 23%, Công ty One Energy (Hồng Kông) 30%. Số cổ phần còn lại (22%) do các cổ đông khác nắm giữ.

Tháng 9/2011, LILAMA chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nêu trên cho REE. Tháng 8/2012, Công ty VAPCO chỉ còn 2 cổ đông chính là REE và One Energy. Trong đó, REE nắm giữ 51,55% cổ phần và One Energy nắm giữ 48,45% cổ phần. Tháng 4/2018, REE tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty VAPCO cho One Energy. Hiện tại, One Energy nắm 100% vốn tại VAPCO.

Công ty One Energy Asia - được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản nắm giữ 50% cổ phần và Tập đoàn CLP (Hồng Kông) nắm giữ 50% cổ phần.

