Nhiệt điện Vũng Áng II muốn đổ 3 triệu m3 'bùn' xuống biển, Hà Tĩnh không đồng ý

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 có tổng kinh phí 2,2 tỷ USD, theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất 1.330MW. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 do các nhà thầu: Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng và Công nghiệp nặng Doosan, Tập đoàn Samsung C&T, Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương thi công. Dự kiến, vào quý III/2025, dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành thương mại. Dự án sẽ xây dựng nhà máy chính, cầu cảng bốc dỡ than, bãi chứa tro xỉ, các công trình phụ trợ liên quan, thuộc địa bàn thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.