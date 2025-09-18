Vụ án Shark Thủy: Khởi tố thêm 19 bị can

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Ảnh: Bộ Công an

Tối 17-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 người gồm:

Phạm Thị Ngoan, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trọng Vũ, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh và Hà Văn Tài (trưởng nhóm kinh doanh Công ty Egame).

Các bị can bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án, trước đó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét với Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thủy) cùng 21 người khác với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame, về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

