Sẽ đầu tư dự án gần 25 tỷ đồng xử lý sạt lở QL 46B đoạn qua Rú Nguộc

Phó Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Ảnh vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình, thuộc Dự án: Xử lý sạt lở đoạn Km39+200 – Km39+750 (qua Rú Nguộc) Quốc lộ 46B, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu của dự án là để ngăn sạt lở lớn vùi lấp nền mặt đường, tăng cường cảnh báo để nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.

Dự án sẽ do Khu Quản lý Đường bộ II làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 24,760 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng công trình được Cục đường bộ Việt Nam phê duyệt trước đó bằng Quyết định số 1211/QĐ-CĐBVN ngày 22/3/2023 có giá 19,605 tỷ đồng, điểu chỉnh mới lên thành 20,398 tỷ đồng.

Lý do điều chỉnh được chủ đầu tư lý giải là do giá trị gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng, theo Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 cần thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với giá gói thầu sau khi điều chỉnh; trong quá trình thi công phải kết hợp với công tác di dời hệ thống đường dây điện và GPMB, do đó thời gian hi công kéo dài, đề nghị điều chỉnh hình thức hợp đồng từ trọn gói sang đơn giá điều chỉnh.

Ngoài chi phí xây dựng nói trên, dự án còn có các phần chi phí: Chi phí quản lý dự án: 520 triệu đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1,452 tỷ đồng; Chi phí khác: 930 triệu đồng; Chi phí dự phòng: 2,250 tỷ đồng. Nguồn vốn dùng để thực hiện dự án là từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Rú Nguộc thường xảy ra sạt lở, gây ách tắc, mất an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua Quốc lộ 46B

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổng hợp ý kiến của cử tri huyện Thanh Chương phản ánh tuyến Quốc lộ 46, đoạn qua Rú Nguộc thuộc địa phận huyện Thanh Chương thường bị sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa, gây mất an toàn cho người và phương tiện, ách tắc giao thông nên cần sớm triển khai nâng cấp, cải tạo để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi đi qua đây.

Ngày 01/8/2023, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 8600/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị cử tri.

Trong văn bản có nêu: Do đoạn tuyến phía bên trái đi sát sông Lam, phía bên phải là vách núi nên thường bị xảy ra sạt lở, đá rơi vào mùa mưa, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Vì vậy, trong các năm 2020, năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã khẩn trương thực hiện đảm bảo giao thông bước 1 đáp ứng yêu cầu lưu thông thông suốt cho người và phương tiện trên tuyến.

Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai dự án xử lý sạt lở đoạn Km39+200 – Km39+750 (qua Rú Nguộc), Quốc lộ 46B, tỉnh Nghệ An (Dự án). Theo đó, dự án đã được phê duyệt với kinh phí khoảng 25 tỷ đồng và công tác giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương do phạm vi giải phóng mặt bằng chưa nằm trong quy hoạch sử dụng đất nên chưa có đủ điều kiện để triển khai giải phóng mặt bằng. Hiện nay, UBND huyện đang tích cực để bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để bảo đảm bàn giao mặt bằng cho Khu quản lý đường bộ II (chủ đầu tư Dự án thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) thực hiện Dự án hoàn thành trong năm 2023.

