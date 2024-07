Sẽ chuyển sở hữu hoặc sắp xếp lại Công ty xổ số Hà Tĩnh nếu tài chính không cải thiện

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh (Công ty xổ số Hà Tĩnh) đã bị UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt tại quyết định số 1316/QĐ-UBND; thời gian thực hiện giám sát là hết năm 2025. Lý do Công ty xổ số Hà Tĩnh bị đưa vào diện trên bởi vì công ty này có dấu hiệu mất an toàn tài chính, tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Công ty xổ số Hà Tĩnh bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt

Theo nội dung, kế hoạch giám sát tài chính đối với Công ty xổ số Hà Tĩnh, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định giám sát tài chính đặc biệt, công ty xây dựng phương án khắc phục tài chính; trong đó, phân tích, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ trong kinh doanh và nêu rõ các giải pháp về tổ chức, lao động tại công ty, tổ chức các đại lý; phương án đầu tư phát huy tài sản hiện có tại công ty để đảm bảo tăng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm các chi phí để phục hồi tình hình tài chính.

Sau khi hoàn thiện phương án, công ty gửi Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để kiểm tra, soát xét, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện phương án của công ty, Sở Tài chính chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan đánh giá lại tình hình tài chính của công ty. Trường hợp tình hình tài chính của công ty được cải thiện, không còn dấu hiệu mất an toàn tài chính và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát theo quy định, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định kết thúc giám sát tài chính đặc biệt.

Trường hợp tình hình tài chính công ty có cải thiện nhưng vẫn còn dấu hiệu mất an toàn tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan soát xét, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý tiếp theo đối với công ty.

Còn trong trường hợp tình hình tài chính công ty không có sự cải thiện và không có dấu hiệu phục hồi, Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu phương án chuyển đổi sở hữu hoặc sắp xếp lại Công ty theo đúng quy định.

Năm 2023, khách hàng trúng thưởng nhiều khiến Công ty xổ số Hà Tĩnh lỗ đến 600 triệu đồng?!

Liên quan đến tình trạng thua lỗ của Công ty xổ số Hà Tĩnh, ông Tống Tuấn Long, Giám đốc công ty đã có những chia sẻ với báo giới về thực trạng trên. Theo ông Long, nguyên nhân thua lỗ lớn là do tính lỗ lũy kế từ năm 2012 đến nay, việc thua lỗ có giảm dần trong mấy năm gần đây.

Tuy nhiên, vào năm 2023, khách hàng trúng thưởng nhiều khiến công ty lỗ đến 600 triệu đồng. Từ đó, tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Cũng theo ông Long, hiện nay các điểm bán số lô đề trái phép phát triển nhiều càng khiến hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số Hà Tĩnh gặp khó khăn.

Một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến Công ty xổ số Hà Tĩnh bị UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định giám sát tài chính đặc biệt do có dấu hiệu mất an toàn tài chính, hoạt động thua lỗ chủ yếu là do công ty này để nợ tiền thuế kéo dài. Số tiền nợ được công ty trả dần theo từng năm, không thể trả hết một lần nên phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp.

