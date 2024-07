Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh được đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt

Ngày 2-7, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa, ký quyết định về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh (có địa chỉ tại đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

Lý do giám sát tài chính đặc biệt là do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh có dấu hiệu mất an toàn tài chính, tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu, thời gian thực hiện giám sát: Hết năm 2025.

Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch và quy trình giám sát tài chính đặc biệt đối với công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định giám sát tài chính đặc biệt, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh phải xây dựng phương án khắc phục tài chính; trong đó, phân tích, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ trong kinh doanh và nêu rõ các giải pháp về tổ chức, lao động tại công ty, tổ chức các đại lý; phương án đầu tư phát huy tài sản hiện có tại công ty để đảm bảo tăng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm các chi phí để phục hồi tình hình tài chính.

Sau khi hoàn thiện phương án, công ty gửi Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để kiểm tra, soát xét, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định.

Trả lời báo chí, ông Tống Tuấn Long, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, cho biết đơn vị là 100% vốn Nhà nước, trước đây cũng có một quyết định giám sát đặc biệt đối với đơn vị này.

Cũng theo ông Long, nguyên nhân dẫn đến thua lỗ là do khách hàng trúng thưởng nhiều, còn trong lĩnh vực kinh doanh thì có năm lãi, năm lỗ.

