Say rượu trong khách sạn, tưởng bạn trai muốn làm "hiệp 2", cô gái tá hỏa khi tỉnh dậy

Cuộc sống bên ngoài luôn có nhiều cám dỗ và nguy hiểm, những cô gái trẻ ngây thơ và thiếu kinh nghiệm rất dễ rơi vào bẫy của người xấu. Đã không ít trường hợp cô gái trẻ uống say đến bất tỉnh, khi thức dậy mới phát hiện mình đã mất "cái ngàn vàng", mà câu chuyện dưới đây là một minh chứng.

Một ngày năm 2017, cô Gao sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã cùng bạn bè tới một quán karaoke để hát hò và nhậu nhẹt đến tận sáng sớm. Trong quá trình đó, cô Gao đã gặp được anh Ding, đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau và nói chuyện rất vui vẻ, hòa hợp.

Do tửu lượng không cao, cô Gao chẳng mấy chốc đã say mèm. Khi tất cả đã mệt, cô Gao, anh Ding và nhóm bạn đã cùng nhau thuê một số phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Hôm đó, cô Gao và anh Ding đã chủ động thuê phòng cùng nhau, đến căn phòng số 528 và tự nguyện phát sinh quan hệ tình dục. Sau đó, cô Gao mệt mỏi nên đã đi ngủ, còn anh Ding sang phòng của một người bạn ở gần đó.

Ảnh minh họa

Trong lúc cô Gao đang ngủ say, cô đột nhiên cảm nhận được bàn tay ai đó đang đụng chạm vào người mình. Đó dường như là một người đàn ông đang có ý định sờ soạng, làm "chuyện ấy" với cô. Do quá say, trong phòng lại tối đen như mực, cô Gao cứ ngỡ rằng anh Ding quay lại và muốn làm "hiệp 2", vì vậy đã đồng ý quan hệ tình dục lần nữa.

Sau một lúc lâu, cô Gao tỉnh giấc, muốn đi uống nước nên mới bật điện lên. Lúc này, cô Gao sững sờ và tá hỏa khi phát hiện người đàn ông nằm cạnh mình lại không phải là anh Ding. Lần thứ 2 cô Gao làm "chuyện ấy" là với người lạ mà cô không hề quen biết.

Người đàn ông này là Lin, cũng sử dụng dịch vụ khách sạn ngày hôm đó. Anh ta đã nhìn thấy cô Gao say rượu, lại phát hiện anh Ding ra khỏi phòng mà không quay lại, vì vậy mới nảy sinh ý dồ xấu với cô Gao. Nhân lúc chỉ có một mình cô Gao ở phòng, Lin đã lẻn vào trong và làm "chuyện ấy" trót lọt. Chính hắn cũng bất ngờ khi thấy cô Gao phối hợp với mình, bởi khi ấy cô Gao vẫn nghĩ mình đang ở bên cạnh anh Ding.

Quá bàng hoàng, cô Gao lập tức đẩy Lin ra, định lấy điện thoại để báo cảnh sát nhưng Lin đã giật điện thoại của cô rồi cầu xin cô đừng báo án. Cô Gao tỏ ra vô cùng phẫn nộ và kiên quyết từ chối, sau đó gọi anh Ding vào giúp đỡ. Trước sự đe dọa của anh Ding, Lin đành phải trả điện thoại nhưng vẫn cố gắng cầu xin sự tha thứ, còn nói rằng sẽ chấp nhận mọi điều kiện cô Gao đưa ra.

Lúc này, cô Gao đã bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi rồi nói rằng chỉ cần Lin đưa cho cô 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng) trong vòng 2 tiếng, cô sẽ không báo cảnh sát nữa. Lin được thả đi nhưng anh ta không thể kiếm đủ số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy. Cuối cùng, cô Gao vẫn quyết định báo cảnh sát và Lin bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo Điều 236 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, Lin đã bị cáo buộc tội tấn công tình dục. Viện kiểm sát thành phố Hàng Châu đã truy tố Lin, cuối cùng anh ta bị kết án 3 năm 6 tháng tù.

Về phần cô Gao, cô là nạn nhân nhưng cũng bị nghi ngờ có hành vi tống tiền. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng sau khi bị xâm hại không tự nguyện, cô Gao muốn đòi bồi thường cho những tổn thất của mình, hành vi này không cấu thành tội phạm.

Tác giả: DOÃN KỲ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn