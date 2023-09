Say rượu ngủ quên trên sofa, người phụ nữ tưởng chồng đi làm về đòi hôn, ngỡ ngàng khi mở mắt

Một người phụ nữ đã bị tên trộm đột nhập vào nhà quấy rối tình dục trong lúc say rượu. May thay, cô đã kịp thời nhận ra và tên trộm cũng phải trả giá cho hành động của mình.

Theo trang Sohu News đưa tin, sự việc xảy ra tại thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cô Tiền là người phụ nữ đã có gia đình. Vào tối hôm xảy ra sự việc, cô Tiền đã đi họp lớp với bạn bè, vì vui vẻ nên đã uống quá chén. Đến khuya, cô Tiền trở về nhà trong tình trạng lảo đảo, say xỉn.

Khi về đến nhà, cô Tiền thấy chồng mình vẫn chưa đi làm về bởi anh ấy thường làm ca đêm. Vì không muốn việc mình say rượu sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của chồng, cô Tiền quyết định không vào phòng ngủ nữa, sau đó ngủ quên luôn trên ghế sofa trong phòng khách. Nào ngờ sau đó, một chuyện đáng sợ đã xảy ra.

Do say rượu nên cô Tiền đã không khóa cửa kỹ càng. Lợi dụng cơ hội đó, một tên trộm đã lẻn vào nhà cô với mục đích xấu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô Tiền nghe thấy tiếng mở cửa vào có người bước vào nhà mình nhưng do trời đã khuya, lại không bật đèn nên cô cứ nghĩ đó là chồng mình đi làm về.

Cô Tiền

Tên trộm cũng nhanh chóng giật mình hoảng hốt khi nhận ra cô Tiền đang nằm ngay trên ghế sofa ở phòng khách, tuy nhiên hắn lập tức biết rằng cô ấy không biết nhà đang có trộm bởi không hề la hét gì. Sau khi mạnh dạn tiến lại gần, hắn cũng dễ dàng nhận ra cô Tiền đang say rượu. Sau khi khua khoắng đồ đạc trong nhà, tên trộm này lại nìn sang cô Tiền và bắt đầu nảy sinh dục vọng.

Thấy người phụ nữ trước mặt khá xinh đẹp, lại say rượu không biết gì, tên trộm đã tiến lại gần và cố tình hôn lên môi cô Tiền, định giở trò đồi bại. Ban đầu, cô Tiền vẫn nghĩ đó là chồng mình muốn hôn nên không hề phản kháng. Thế nhưng khi mở mắt ra, linh cảm lại mách bảo cô rằng có điều gì đó không đúng.

Ngay lập tức, cô Tiền vùng dậy và bật đèn, để rồi sốc nặng và bàng hoàng khi phát hiện trước mặt mình là một người đàn ông xa lạ. Tên trộm thấy vậy cũng hoảng hốt không kém rồi lập tức bỏ chạy. Cô tiền đã hô hoán sự giúp đỡ của những người xung quanh nhưng không kịp, sau đó quyết định báo cảnh sát.

Bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát thành phố Thái Nguyên không mất quá nhiều thời gian để tìm ra tung tích của tên trộm. Cảnh sát đã bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn trong một nhà vệ sinh ở công viên, cách nhà cô Tiền khoảng 3 km. Khi bị đưa về đồn, hắn đã thừa nhận mọi tội danh của mình. Không chỉ tội trộm cắp, người đàn ông này còn phải đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Tiền bàng hoàng và ám ảnh khôn nguôi. Cô không ngờ một chút sơ sảy lại khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi đã sớm nhận ra và phát giác hành vi xấu xa của tên trộm.

Tác giả: K.H

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn