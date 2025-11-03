Sầu riêng ngon đến mấy cũng đừng ăn cùng những thứ này kẻo “mang họa vào thân”

Rượu, bia và đồ uống có cồn

Đây là sự kết hợp được cảnh báo nhiều nhất vì có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng. Sầu riêng chứa hàm lượng lớn các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có khả năng ức chế mạnh mẽ enzyme Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) trong gan. Enzyme này có vai trò phân hủy cồn (ethanol) và chất độc acetaldehyde. Khi enzyme bị ức chế, acetaldehyde sẽ tích tụ nhanh chóng trong máu, gây ra các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, đau đầu dữ dội, tim đập nhanh và tăng huyết áp đột ngột. Sự kết hợp này đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh lý nền về tim mạch.

Đồ uống chứa caffeine

Cà phê, trà đen đậm đặc hay các loại nước tăng lực chứa caffeine đều không nên dùng chung với sầu riêng. Sự tương tác giữa caffeine và các hợp chất lưu huỳnh trong sầu riêng có thể gây kích thích kép lên hệ thống tim mạch và thần kinh trung ương. Điều này dễ dẫn đến các triệu chứng như hồi hộp, bồn chồn, nhịp tim tăng nhanh và tăng huyết áp. Người có tiền sử bệnh tim hoặc huyết áp cao cần đặc biệt lưu ý để tránh các nguy cơ nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Shutter Stock

Hải sản (cua, tôm, cá biển)

Sầu riêng có tính nhiệt (nóng) rất cao, trong khi hầu hết hải sản lại có tính hàn (lạnh). Sự đối lập về tính chất này khi kết hợp có thể gây ra rối loạn tiêu hóa. Dạ dày và đường ruột dễ bị kích thích, dẫn đến các vấn đề như đầy bụng, khó tiêu, đau bụng lâm râm và tiêu chảy. Để đảm bảo an toàn, bạn nên ăn hai nhóm thực phẩm này cách nhau ít nhất 3-4 giờ.

Các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt cừu)

Thịt đỏ (như thịt bò, thịt cừu) và sầu riêng đều là những thực phẩm có tính nóng và rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein và chất béo. Khi tiêu thụ cùng lúc một lượng lớn cả hai, cơ thể sẽ phải nạp vào một lượng calo, chất béo và cholesterol rất cao. Điều này không chỉ gây quá tải cho hệ tiêu hóa mà còn tạo áp lực lên mạch máu, dễ dẫn đến tình trạng nóng trong người (bốc hỏa), tăng cholesterol trong máu và có thể gây ra phản ứng viêm.

Trái cây có tính nóng (vải thiều, nhãn)

Vì sầu riêng là loại quả có tính nhiệt cao nên việc kết hợp nó với các loại trái cây cũng có tính nóng tương tự như vải thiều hay nhãn sẽ làm tăng gấp đôi nhiệt lượng vào cơ thể. Sự kết hợp này dễ gây ra các triệu chứng khó chịu như nổi mụn nhọt, rôm sảy, nóng bứt rứt, táo bón và thậm chí là tăng thân nhiệt. Bạn nên ăn các loại trái cây này cách xa nhau để cơ thể có thời gian tự cân bằng nhiệt độ.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn